https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı daha şimdiden Zelenskiy’in 'içini boşaltmaya' başladı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı daha şimdiden Zelenskiy’in 'içini boşaltmaya' başladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenskiy’in “içini boşaltması” için Polonya’ya çok onay... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T02:49+0300

2023-09-23T02:49+0300

2023-09-23T02:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

abd

polonya

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074946760_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_8ed85d0d111975a7ea535a62703500d6.jpg

Sputnik Belarus servisine verdiği demeçte Belarus lideri Lukaşenko, “Polonya'nın bugün zavallı Ukrayna'yı sebepsiz yere ezdiğini mi düşünüyorsunuz? Okyanus ötesinden çoktan talimat verdiler. Zelenskiy’den kurtulmalılar, ondan bıktılar. Yarın Amerika'da seçimler var, kimse Ukrayna'ya bakmayacak. Bizim kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü bu kuduz Polonyalı politikacılardan ne geleceğini bilmiyoruz" sözlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230917/lukasenko-belarusta-herhangi-bir-savas-olmayacak-bu-imkansiz-1075546919.html

ukrayna

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr lukaşenko, abd, polonya, vladimir zelenskiy