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ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
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Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
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Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
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Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
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Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
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Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
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ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
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Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
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‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
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NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
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İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
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Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
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Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
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Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
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Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
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‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
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Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
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Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
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Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
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ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
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‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
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‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
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Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
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Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
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Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
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Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
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Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
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Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
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Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
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Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
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Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
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Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
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ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
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FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
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Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
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Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
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Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı