https://sputniknews.com.tr/20230917/lukasenko-belarusta-herhangi-bir-savas-olmayacak-bu-imkansiz-1075546919.html

Lukaşenko: Belarus’ta herhangi bir savaş olmayacak, bu imkansız

Lukaşenko: Belarus’ta herhangi bir savaş olmayacak, bu imkansız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, günümüz koşullarında ülke topraklarında herhangi bir savaş olmayacağını belirtti. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T21:04+0300

2023-09-17T21:04+0300

2023-09-17T21:04+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

savaş

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Vatanseverleri bir araya getiren ‘Biz Belarusluyuz’ adlı forumda konuşan Lukaşenko, günümüz koşullarında Belarus topraklarında herhangi bir savaş olmayacağını söyledi.Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere Lukaşenko, “Modern koşullarda Belarus topraklarında herhangi bir savaş olmayacak, bu imkansız. Çünkü bu imkansız, zira biz dünyanın en barışçıl milletiyiz. Ne nükleer silahları, ne de ‘Wagner’ gibi oluşumları öne çıkarmıyoruz ve hiç kimseyi tehdit etmiyoruz” dedi ve ekledi:Brest Kalesi, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası ile yüzleştiği Büyük Vatanseverlik Savaşında Sovyet direncinin bir sembolü haline gelmişti.

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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, savaş