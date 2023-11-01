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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231101/merkez-bankasi-karari-sonrasi-degisiyor-mevduat-faizlerindeki-en-baskin-oran-1076948376.html
Merkez Bankası kararı sonrası değişiyor: Mevduat faizlerindeki en baskın oran
Merkez Bankası kararı sonrası değişiyor: Mevduat faizlerindeki en baskın oran
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Politika faizi yüzde 35 seviyesine çıktı. Bankalardaki mevduat faizi oranları ise merak... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T08:45+0300
2023-11-01T08:45+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Faiz kararı sonrası bankalardaki mevduat faizi oranları araştırılıyor.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranı politika faiz oranıdır. Bankalara bir tavsiye niteliğinde karar olabilir. Bunun bir yaptırımı ya da uygulama zorunluluğu bankalara şart olarak koşulamaz.Burada Merkez Bankası’nın yükselttiği yüzde 35 oranı mevduat faizlerinde değil, kredi faizlerinde kullanılan oran olarak düşünülmelidir. Merkez Bankası bankalara ‘eğer benden kredi kullanırsanız bunu ben size yüzde 35 oranından sağlarım’ demek istemektedir. Bu nedenle kredi faizleri açısında göz önünde bulundurulmalıdır.'Kredi faizlerinde oran yüzde 45'Kredi faizlerinde oran bugün yüzde 45 seviyelerinde. Bu oran Bakan Şimşek göreve başlamadan önce yüzde 55-60'lara dayanmıştı. Şu anda politika faizinin yükselmesine karşın kredi faizlerinde bir nebze de düşüş söz konusu.Ben bunun kasım ve aralık ayında yapılacak faiz artışları ile piyasa ile politika faizinin dengeyi bulacağı, yüzde 40-45 bandında piyasa ile Merkez Bankası politikasının eşitleneceğini düşünüyorum.Mevduat faizleri her zaman kredi faizlerinden daha düşük olmuştur. Bankalar mevduat ile piyasadan kredi toplar ve kredi ile de piyasayı finanse ederler, aradaki farkı da kar olarak hanelerine yazarlar. Şu anki durumda reel piyasa ile Merkez Bankası politika faizinin birbirine yaklaştığını önümüzdeki bir iki ay içerisinde tutarların eşitleneceği öngörüsünde bulunabiliriz.Politika faizi esasen kredilere yönelik bir düzenlemedir, bunu bir tavsiye kararı olarak düşünebiliriz. Bankalar buna uymak değildir, bunun altında veya üstünde faiz verebilirler. Mevduat faizinin şu anda yüzde 35 seviyelerinde seyretmesi realiteye uygun gözüküyor.Mevduat faiz oranları bankalarda değişmekle birlikte 34-38 bandındadır. Ağırlıklı oran yüzde 35 seviyelerindedir. Bazı bankalar ise hoş geldin faizlerini daha yüksek tutuyor. Daha sonrasında düşük oranda mevduat faizi ile devam ediyorlar. Piyasadaki baskın oran yüzde 35’tir.Piyasa realitesi ile Merkez Bankası’nın politika faizi yavaş yavaş birbiri ile yaklaşmaya başladı. Yıl sonuna kadar eşitleneceğini düşünüyorum. Burada mevduatlara verilecek faizin de bir miktar artması söz konusu olabilir.Yatırımcılara kısa vadeli mevduat yatırımlarında bulunmalarını tavsiye ederiz. 3-6 aylık mevduat yatırımları yapılırsa daha sonrası için yükselecek olan faiz oranlardan da kar etmeleri mümkün olacaktır.”
https://sputniknews.com.tr/20231101/benzine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1076943968.html
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merkez bankası, faiz, faiz oranı
merkez bankası, faiz, faiz oranı

Merkez Bankası kararı sonrası değişiyor: Mevduat faizlerindeki en baskın oran

08:45 01.11.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Politika faizi yüzde 35 seviyesine çıktı. Bankalardaki mevduat faizi oranları ise merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Kredi faizlerinde oran bugün yüzde 45 seviyelerinde" dedi.
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Faiz kararı sonrası bankalardaki mevduat faizi oranları araştırılıyor.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranı politika faiz oranıdır. Bankalara bir tavsiye niteliğinde karar olabilir. Bunun bir yaptırımı ya da uygulama zorunluluğu bankalara şart olarak koşulamaz.
Burada Merkez Bankası’nın yükselttiği yüzde 35 oranı mevduat faizlerinde değil, kredi faizlerinde kullanılan oran olarak düşünülmelidir. Merkez Bankası bankalara ‘eğer benden kredi kullanırsanız bunu ben size yüzde 35 oranından sağlarım’ demek istemektedir. Bu nedenle kredi faizleri açısında göz önünde bulundurulmalıdır.

'Kredi faizlerinde oran yüzde 45'

Kredi faizlerinde oran bugün yüzde 45 seviyelerinde. Bu oran Bakan Şimşek göreve başlamadan önce yüzde 55-60'lara dayanmıştı. Şu anda politika faizinin yükselmesine karşın kredi faizlerinde bir nebze de düşüş söz konusu.
Ben bunun kasım ve aralık ayında yapılacak faiz artışları ile piyasa ile politika faizinin dengeyi bulacağı, yüzde 40-45 bandında piyasa ile Merkez Bankası politikasının eşitleneceğini düşünüyorum.
Mevduat faizleri her zaman kredi faizlerinden daha düşük olmuştur. Bankalar mevduat ile piyasadan kredi toplar ve kredi ile de piyasayı finanse ederler, aradaki farkı da kar olarak hanelerine yazarlar. Şu anki durumda reel piyasa ile Merkez Bankası politika faizinin birbirine yaklaştığını önümüzdeki bir iki ay içerisinde tutarların eşitleneceği öngörüsünde bulunabiliriz.
Politika faizi esasen kredilere yönelik bir düzenlemedir, bunu bir tavsiye kararı olarak düşünebiliriz. Bankalar buna uymak değildir, bunun altında veya üstünde faiz verebilirler. Mevduat faizinin şu anda yüzde 35 seviyelerinde seyretmesi realiteye uygun gözüküyor.
Mevduat faiz oranları bankalarda değişmekle birlikte 34-38 bandındadır. Ağırlıklı oran yüzde 35 seviyelerindedir. Bazı bankalar ise hoş geldin faizlerini daha yüksek tutuyor. Daha sonrasında düşük oranda mevduat faizi ile devam ediyorlar. Piyasadaki baskın oran yüzde 35’tir.
Piyasa realitesi ile Merkez Bankası’nın politika faizi yavaş yavaş birbiri ile yaklaşmaya başladı. Yıl sonuna kadar eşitleneceğini düşünüyorum. Burada mevduatlara verilecek faizin de bir miktar artması söz konusu olabilir.
Yatırımcılara kısa vadeli mevduat yatırımlarında bulunmalarını tavsiye ederiz. 3-6 aylık mevduat yatırımları yapılırsa daha sonrası için yükselecek olan faiz oranlardan da kar etmeleri mümkün olacaktır.”
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