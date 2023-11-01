https://sputniknews.com.tr/20231101/benzine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1076943968.html
Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T07:52+0300
2023-11-01T07:52+0300
2023-11-01T07:52+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
mazot
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.Akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası benzin İstanbul'da 34.43 liraya; Ankara'da 35.07 liraya, İzmir'de ise 35.16 liraya düştü.Motorin ise İstanbul'da 38.02 liraya, Ankara'da 38.61 liraya, İzmir'de ise 38.82 liraya satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231031/motorine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-son-fiyatlar-1076906960.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot
benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot
Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
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Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.
İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34.43 liraya; Ankara'da 35.07 liraya, İzmir'de ise 35.16 liraya düştü.
Motorin ise İstanbul'da 38.02 liraya, Ankara'da 38.61 liraya, İzmir'de ise 38.82 liraya satılıyor.