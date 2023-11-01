https://sputniknews.com.tr/20231101/benzine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1076943968.html

Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T07:52+0300

2023-11-01T07:52+0300

2023-11-01T07:52+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

mazot

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.Akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası benzin İstanbul'da 34.43 liraya; Ankara'da 35.07 liraya, İzmir'de ise 35.16 liraya düştü.Motorin ise İstanbul'da 38.02 liraya, Ankara'da 38.61 liraya, İzmir'de ise 38.82 liraya satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231031/motorine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-son-fiyatlar-1076906960.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot