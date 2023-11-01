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https://sputniknews.com.tr/20231101/benzine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1076943968.html
Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
mazot
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.Akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası benzin İstanbul'da 34.43 liraya; Ankara'da 35.07 liraya, İzmir'de ise 35.16 liraya düştü.Motorin ise İstanbul'da 38.02 liraya, Ankara'da 38.61 liraya, İzmir'de ise 38.82 liraya satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231031/motorine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-son-fiyatlar-1076906960.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot
benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot

Benzine indirim geldi: Akaryakıtta fiyatlar değişti

07:52 01.11.2023
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
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Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları

İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34.43 liraya; Ankara'da 35.07 liraya, İzmir'de ise 35.16 liraya düştü.
Motorin ise İstanbul'da 38.02 liraya, Ankara'da 38.61 liraya, İzmir'de ise 38.82 liraya satılıyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
EKONOMİ
Motorinin ardından benzine de indirim bekleniyor: Akaryakıtta son fiyatlar
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