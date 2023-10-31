https://sputniknews.com.tr/20231031/motorine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-son-fiyatlar-1076906960.html
Motorine büyük indirim geldi: Akaryakıtta son fiyatlar
Motorine büyük indirim geldi: Akaryakıtta son fiyatlar
Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıta zam ve indirim olarak yansıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T08:08+0300
2023-10-31T08:08+0300
2023-10-31T08:08+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
mazot
motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 31 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.Benzin ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.07 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.02 TLAnkara benzinin litre fiyatı 35.68 TLİzmir benzinin litre fiyatı 35.78 TL
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benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin
benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin
Motorine büyük indirim geldi: Akaryakıtta son fiyatlar
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Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıta zam ve indirim olarak yansıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 31 Ekim'de akaryakıt fiyatları ne durumda?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.07 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.02 TL
Ankara benzinin litre fiyatı 35.68 TL
İzmir benzinin litre fiyatı 35.78 TL