https://sputniknews.com.tr/20231031/motorine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-son-fiyatlar-1076906960.html

Motorine büyük indirim geldi: Akaryakıtta son fiyatlar

Motorine büyük indirim geldi: Akaryakıtta son fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıta zam ve indirim olarak yansıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T08:08+0300

2023-10-31T08:08+0300

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ekonomi

benzin

benzin fiyatları

mazot

motorin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 31 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.Benzin ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.07 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 35.02 TLAnkara benzinin litre fiyatı 35.68 TLİzmir benzinin litre fiyatı 35.78 TL

https://sputniknews.com.tr/20231030/motorine-bu-gece-indirim-geliyor-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076874514.html

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benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin