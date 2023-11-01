https://sputniknews.com.tr/20231101/istanbulda-yangin-rezidans-tahliye-edildi-1076945520.html
İstanbul’da yangın: Rezidans tahliye edildi
İstanbul’da yangın: Rezidans tahliye edildi
Şişli Mecidiyeköy'de iş merkezinin rezidans kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T08:08+0300
2023-11-01T08:08+0300
2023-11-01T08:08+0300
türkiye
rezidans
şişli
yangın
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Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-geri-donusum-atolyesinde-patlama-yaralilar-var-1076785858.html
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rezidans, şişli, yangın
İstanbul’da yangın: Rezidans tahliye edildi
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Şişli Mecidiyeköy'de iş merkezinin rezidans kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi.