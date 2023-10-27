https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-geri-donusum-atolyesinde-patlama-yaralilar-var-1076785858.html
İstanbul'da geri dönüşüm atölyesinde patlama: Yaralılar var
İstanbul'da geri dönüşüm atölyesinde patlama: Yaralılar var
Bağcılar'da 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T12:36+0300
2023-10-27T12:36+0300
2023-10-27T12:36+0300
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yangın
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İstanbul'da 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Tutuşan kıyafeti söndürmeye çalıştılarBu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/everest-daginin-uc-kati-buyuklugundeki-seytan-kuyruklu-yildizi-dunyaya-dogru-hizla-yaklasiyor-1076640025.html
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istanbul, bağcılar, yangın
istanbul, bağcılar, yangın
İstanbul'da geri dönüşüm atölyesinde patlama: Yaralılar var
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Bağcılar'da 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
İstanbul'da 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Tutuşan kıyafeti söndürmeye çalıştılar
Bu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.