https://sputniknews.com.tr/20231023/everest-daginin-uc-kati-buyuklugundeki-seytan-kuyruklu-yildizi-dunyaya-dogru-hizla-yaklasiyor-1076640025.html

Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Bilim insanları 'şeytan' olarak adlandırılan bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde aniden 'patlamalar' yaşadığı ve Dünya'ya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıda... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T18:03+0300

2023-10-23T18:03+0300

2023-10-23T19:03+0300

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Bilim insanları, 'şeytan' olarak anlandırdıkları ve tahmini çapının 29 kilometre olduğu düşünülen bir kuyruklu yıldızın yeni bir patlamaya maruz kalacağını açıkladı. Bilim insanları ise çıplak gözle dahi görülmesi beklenen bu çarpmanın, gelecek sene Dünya'nın en yakın noktasına ulaştığında büyük bir 'manzara' yaratması beklediklerine dikkat çekti.12P/Pons-Brooks ya da kısaca 12P ismi verilen kuyruklu yıldıza 'şeytan' lakabını, yıldızın boynuzlarının şeytan boynuzlarına benzediği için koyulduğu belirtiliyor. Gökbilimciler yakın zamanda şeytan kuyruklu yıldızında dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti. Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.Bilim insanları ayrıca kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklinin ona Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay gemisine garip bir benzerlik kazandırdığını da belirttiler. Kuyruklu yıldız, 5 Ekim'de normalden çok daha fazla bir parlaklık seviyesi kazanınca fark edildi. Kuyruklı yıldızları takip eden Astronomi Derneği (BAA), bu kuyruklu yıldızın bilinen 20 kriyovolkanik kuyruklu yıldızdan biri olduğunu söylüyor. Bu da yıldızın aktif bir buz volkanına sahip olduğu ve aşırı soğuk ortamlara su, amonyak veya metan gibi şeyler püskürttüğü ifade ediyor. Yıldız şu an Dünya'ya doğru ilerliyor olsa da, bilim insanları Dünya'nın yakınından geçeceği tarihin en yakın 21 Nisan 2024'te olacağını belirtiyor. Çıplak gözle görülebilecek kuyruklu yıldız yine de Dünya'ya 232 milyon kilometre uzakta olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230906/yaklasik-430-yil-once-dunyanin-yakinindan-gecen-kuyruklu-yildiz-yeniden-kendini-gosterecek-1075255929.html

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dünya, kuyruklu yıldız, uzay, uzay aracı, ay, şeytan, bilim, bilim insanları, teknoloji