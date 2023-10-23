Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
09:25
2 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
09:52
1 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
10:10
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
11:20
1 dk
SESLİ HABER
Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Mısırlı uzmandan Zelenskiy ve İsrail yorumu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
11:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'
12:14
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt
12:27
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
12:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. Bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. Bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
20:26
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
20:50
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Mısırlı uzman Ahmed Adel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in çaresizce ülkesindeki çatışmayı İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirmeye çalıştığını belirtti.
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
21:43
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
22:28
2 dk
SESLİ HABER
Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak
22:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
23:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
23:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Az uyuduğumuz için mi depresyona giriyoruz?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Hate-watching'in psikolojik temelleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail - Filistin Çatışması
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231023/everest-daginin-uc-kati-buyuklugundeki-seytan-kuyruklu-yildizi-dunyaya-dogru-hizla-yaklasiyor-1076640025.html
Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Bilim insanları 'şeytan' olarak adlandırılan bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde aniden 'patlamalar' yaşadığı ve Dünya'ya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıda... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T18:03+0300
2023-10-23T19:03+0300
dünya
kuyruklu yıldız
uzay
uzay aracı
ay
şeytan
yaşam
bilim
bilim insanları
teknoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042447604_0:1919:2047:3070_1920x0_80_0_0_78156bc8dc895494634f39b5a95cba19.jpg
Bilim insanları, 'şeytan' olarak anlandırdıkları ve tahmini çapının 29 kilometre olduğu düşünülen bir kuyruklu yıldızın yeni bir patlamaya maruz kalacağını açıkladı. Bilim insanları ise çıplak gözle dahi görülmesi beklenen bu çarpmanın, gelecek sene Dünya'nın en yakın noktasına ulaştığında büyük bir 'manzara' yaratması beklediklerine dikkat çekti.12P/Pons-Brooks ya da kısaca 12P ismi verilen kuyruklu yıldıza 'şeytan' lakabını, yıldızın boynuzlarının şeytan boynuzlarına benzediği için koyulduğu belirtiliyor. Gökbilimciler yakın zamanda şeytan kuyruklu yıldızında dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti. Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.Bilim insanları ayrıca kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklinin ona Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay gemisine garip bir benzerlik kazandırdığını da belirttiler. Kuyruklu yıldız, 5 Ekim'de normalden çok daha fazla bir parlaklık seviyesi kazanınca fark edildi. Kuyruklı yıldızları takip eden Astronomi Derneği (BAA), bu kuyruklu yıldızın bilinen 20 kriyovolkanik kuyruklu yıldızdan biri olduğunu söylüyor. Bu da yıldızın aktif bir buz volkanına sahip olduğu ve aşırı soğuk ortamlara su, amonyak veya metan gibi şeyler püskürttüğü ifade ediyor. Yıldız şu an Dünya'ya doğru ilerliyor olsa da, bilim insanları Dünya'nın yakınından geçeceği tarihin en yakın 21 Nisan 2024'te olacağını belirtiyor. Çıplak gözle görülebilecek kuyruklu yıldız yine de Dünya'ya 232 milyon kilometre uzakta olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230906/yaklasik-430-yil-once-dunyanin-yakinindan-gecen-kuyruklu-yildiz-yeniden-kendini-gosterecek-1075255929.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042447604_0:1535:2047:3070_1920x0_80_0_0_b115a539d0c3485bc117e012e33c416d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya, kuyruklu yıldız, uzay, uzay aracı, ay, şeytan, bilim, bilim insanları, teknoloji
dünya, kuyruklu yıldız, uzay, uzay aracı, ay, şeytan, bilim, bilim insanları, teknoloji

Bilim insanları tarih verdi: Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde ve hızla Dünya'ya yaklaşıyor

18:03 23.10.2023 (güncellendi: 19:03 23.10.2023)
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20NEOWISE kuyruklu yıldız
NEOWISE kuyruklu yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20
Abone olTelegram
Bilim insanları 'şeytan' olarak adlandırılan bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde aniden 'patlamalar' yaşadığı ve Dünya'ya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıda bulundu.
Bilim insanları, 'şeytan' olarak anlandırdıkları ve tahmini çapının 29 kilometre olduğu düşünülen bir kuyruklu yıldızın yeni bir patlamaya maruz kalacağını açıkladı. Bilim insanları ise çıplak gözle dahi görülmesi beklenen bu çarpmanın, gelecek sene Dünya'nın en yakın noktasına ulaştığında büyük bir 'manzara' yaratması beklediklerine dikkat çekti.
12P/Pons-Brooks ya da kısaca 12P ismi verilen kuyruklu yıldıza 'şeytan' lakabını, yıldızın boynuzlarının şeytan boynuzlarına benzediği için koyulduğu belirtiliyor.

Gökbilimciler yakın zamanda şeytan kuyruklu yıldızında dört ay içinde ikinci kez patlama yaşandığını tespit etti. Şehir büyüklüğündeki gök cisminin çekirdeği kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla olduğu ve merkezinde koma olarak bilinen ve son patlamadan sonra normalden daha parlak bir şekilde parlamaya başlayan bir gaz bulutu ile çevrili olduğu belirtiliyor.
Bilim insanları ayrıca kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklinin ona Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay gemisine garip bir benzerlik kazandırdığını da belirttiler. Kuyruklu yıldız, 5 Ekim'de normalden çok daha fazla bir parlaklık seviyesi kazanınca fark edildi.
Kuyruklı yıldızları takip eden Astronomi Derneği (BAA), bu kuyruklu yıldızın bilinen 20 kriyovolkanik kuyruklu yıldızdan biri olduğunu söylüyor. Bu da yıldızın aktif bir buz volkanına sahip olduğu ve aşırı soğuk ortamlara su, amonyak veya metan gibi şeyler püskürttüğü ifade ediyor.
Yıldız şu an Dünya'ya doğru ilerliyor olsa da, bilim insanları Dünya'nın yakınından geçeceği tarihin en yakın 21 Nisan 2024'te olacağını belirtiyor. Çıplak gözle görülebilecek kuyruklu yıldız yine de Dünya'ya 232 milyon kilometre uzakta olacak.
Evrenin renkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
YAŞAM
Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek
6 Eylül, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала