https://sputniknews.com.tr/20230906/yaklasik-430-yil-once-dunyanin-yakinindan-gecen-kuyruklu-yildiz-yeniden-kendini-gosterecek-1075255929.html
Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek
Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek
En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, uzun yıllar sonra insanlara kendini gösterecek. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T23:59+0300
2023-09-06T23:59+0300
2023-09-06T23:59+0300
yaşam
kuyruklu yıldız
dünya
dünya
dünya
dünya
uzay
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Bir kilometre uzunluğundaki kuyruklu yıldızın, yaklaşık 125 milyon kilometre mesafeden bu hafta sonu ya da gelecek hafta başında Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve kuyruklu yıldızı görmek isteyen gözlemciler, gün doğumundan 1-1,5 saat erken kalkarak en son kendini yaklaşık 430 yıl önce gösteren bu yıldızın ışığını son derece sönük olsa da çıplak gözle izleyebilecek.Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, yaptığı açıklamada, gelecek haftanın, kuyruklu yıldızı Güneş'in parıltısında kaybolmadan önce Kuzey Yarımküre'den görmek için "son mümkün şans" olduğunu söyledi.Masi, Güneş'le karşılaşmasını atlatması halinde kuyruklu yıldızın eylül sonunda Güney Yarımküre'den de karanlıkta ufukta görülebileceğini kaydetti.Yıldız gözlemcileri, Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura'nın ağustosta keşfettiği ve bu sebeple Nishimura adını alan nadir görülen yeşil kuyruklu yıldızı takip ediyor.NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, insanların kuyruklu yıldızı görebilmesi için iyi bir dürbüne ihtiyacı olduğunu ve nereye bakacaklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.Chodas, güçlü teleskoplarla yapılan tüm profesyonel gökyüzü araştırmaları göz önüne alındığında, amatör bir gökbilimcinin kuyruklu yıldız keşfetmesinin alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi.Kuyruklu yıldızın son ziyaretini yaklaşık 430 yıl önce gerçekleştirdiğini ifade eden Chodas, bu durumun Galileo'nun teleskopu icat etmesinden yaklaşık 10-12 yıl öncesine tekabül ettiğini söyledi.
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kuyruklu yıldız, dünya, dünya, dünya, dünya, uzay
kuyruklu yıldız, dünya, dünya, dünya, dünya, uzay
Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek
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En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, uzun yıllar sonra insanlara kendini gösterecek.
Bir kilometre uzunluğundaki kuyruklu yıldızın, yaklaşık 125 milyon kilometre mesafeden bu hafta sonu ya da gelecek hafta başında Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.
Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve kuyruklu yıldızı görmek isteyen gözlemciler, gün doğumundan 1-1,5 saat erken kalkarak en son kendini yaklaşık 430 yıl önce gösteren bu yıldızın ışığını son derece sönük olsa da çıplak gözle izleyebilecek.
Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, yaptığı açıklamada, gelecek haftanın, kuyruklu yıldızı Güneş'in parıltısında kaybolmadan önce Kuzey Yarımküre'den görmek için "son mümkün şans" olduğunu söyledi.
Masi, Güneş'le karşılaşmasını atlatması halinde kuyruklu yıldızın eylül sonunda Güney Yarımküre'den de karanlıkta ufukta görülebileceğini kaydetti.
Yıldız gözlemcileri, Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura'nın ağustosta keşfettiği ve bu sebeple Nishimura adını alan nadir görülen yeşil kuyruklu yıldızı takip ediyor.
NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, insanların kuyruklu yıldızı görebilmesi için iyi bir dürbüne ihtiyacı olduğunu ve nereye bakacaklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.
Chodas, güçlü teleskoplarla yapılan tüm profesyonel gökyüzü araştırmaları göz önüne alındığında, amatör bir gökbilimcinin kuyruklu yıldız keşfetmesinin alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi.
Kuyruklu yıldızın son ziyaretini yaklaşık 430 yıl önce gerçekleştirdiğini ifade eden Chodas, bu durumun Galileo'nun teleskopu icat etmesinden yaklaşık 10-12 yıl öncesine tekabül ettiğini söyledi.