https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-abdnin-irak-ve-suriyedeki-uslerine-saldirilarin-iranla-ilgisi-yok-1076979816.html

İran: ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırıların İran'la ilgisi yok

İran: ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırıların İran'la ilgisi yok

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine İran destekli milis gruplar tarafından düzenlenen saldırıların "ABD'nin İsrail'in... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T22:31+0300

2023-11-01T22:31+0300

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İçişleri Bakanı Vahidi, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, Suriye ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarla ilgili İran'a yönelttiği suçlamalara değindi.İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü belirten Vahidi, "ABD, bu savaşı yönetiyor. Müslümanların Gazze halkının uğradığı zulümlerden rahatsız olması son derece doğaldır. ABD, eylemlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir. Dolayısıyla asıl suçlu olarak her yerde hedef alınabilirler ve bunun İran'la hiçbir ilgisi yoktur" diye konuştu.Vahidi, "(ABD), daha önce, bu vahşi cinayetleri durdurmaları ve desteklememeleri konusunda açık bir şekilde uyarılmıştı" ifadelerini kullandı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, 27 Ekim'de Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/abdnin-suriyedeki-en-buyuk-ussune-fuze-saldirisi-1076937363.html

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