https://sputniknews.com.tr/20231031/abdnin-suriyedeki-en-buyuk-ussune-fuze-saldirisi-1076937363.html
ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne füze saldırısı
ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne füze saldırısı
Sputnik muhabiri, Suriye'deki en büyük ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlediğini aktardı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T22:45+0300
2023-10-31T22:45+0300
2023-10-31T22:55+0300
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suriye
ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne füze saldırısı
22:45 31.10.2023 (güncellendi: 22:55 31.10.2023) Abone ol
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Sputnik muhabiri, Suriye'deki en büyük ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlediğini aktardı.