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https://sputniknews.com.tr/20231031/pentagon-irak-ve-suriyedeki-abd-guclerine-17-ekimden-bu-yana-toplam-27-saldiri-yapildi-1076938867.html
Pentagon: Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine 17 Ekim’den bu yana toplam 27 saldırı yapıldı
Pentagon: Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine 17 Ekim’den bu yana toplam 27 saldırı yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 17 Ekim’den bu yana toplam 27 farklı saldırı... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T23:08+0300
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Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Ryder, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine karşı 17 Ekim’den bu yana toplam 27 "küçük ölçekte saldırı" gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, bu saldırıların 16’sının Irak’ta, 11’inin de Suriye’de olduğunu belirtti.Saldırıyı yapan grupların, İran tarafından desteklediğini bildiklerini savunan Ryder, bu nedenle İran’ı sorumlu tuttuklarını, ABD birliklerini korumak için gereken her şeyin de yapılacağını kaydetti.ABD, CENTCOM bölgesine 300 ek asker gönderiyorPentagon Sözcüsü, toplantıda, ABD’nin Merkez Komuta (CENTCOM) bölgesine 300 asker daha konuşlandırma kararı aldığını duyurarak, “Bu ek birlikler, halihazırda bölgede bulunan kuvvetler için yeni yetenekler, patlayıcı mühimmat imha iletişimleri ve diğer destekleri sağlayacak” dedi.Söz konusu güçlerin nerelerde konuşlandırılacağı konusunda bilgi vermeyen Ryder, ancak bunların, İsrail’e gitmeyeceğini, bölgesel caydırıcılık çabalarını destekleme ve ABD kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığını bildirdi.Ryder, bir soru üzerine, Yemen’deki Husilerin, İsrail’i hedef alan orta menzilli balistik füze fırlatması konusunda da bilgileri olduğunu aktararak, İsrail’in bu saldırıyı engellediğini ve ABD’nin “daha geniş bölgesel çatışmayı önlemek” için gelişmeleri izlediğini vurguladı.İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili sorulara da Ryder, Israil’i desteklemeye devam edeceklerini, ancak İsrail’in operasyonları hakkında konuşmayacağını, sivillerin korunması ve savaş yasalarının dikkate alınması konusunda temasların süreceğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231031/abdnin-suriyedeki-en-buyuk-ussune-fuze-saldirisi-1076937363.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, irak, irak, suriye, centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel

Pentagon: Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine 17 Ekim’den bu yana toplam 27 saldırı yapıldı

23:08 31.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 17 Ekim’den bu yana toplam 27 farklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Ryder, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine karşı 17 Ekim’den bu yana toplam 27 "küçük ölçekte saldırı" gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, bu saldırıların 16’sının Irak’ta, 11’inin de Suriye’de olduğunu belirtti.
Saldırıyı yapan grupların, İran tarafından desteklediğini bildiklerini savunan Ryder, bu nedenle İran’ı sorumlu tuttuklarını, ABD birliklerini korumak için gereken her şeyin de yapılacağını kaydetti.

ABD, CENTCOM bölgesine 300 ek asker gönderiyor

Pentagon Sözcüsü, toplantıda, ABD’nin Merkez Komuta (CENTCOM) bölgesine 300 asker daha konuşlandırma kararı aldığını duyurarak, “Bu ek birlikler, halihazırda bölgede bulunan kuvvetler için yeni yetenekler, patlayıcı mühimmat imha iletişimleri ve diğer destekleri sağlayacak” dedi.
Söz konusu güçlerin nerelerde konuşlandırılacağı konusunda bilgi vermeyen Ryder, ancak bunların, İsrail’e gitmeyeceğini, bölgesel caydırıcılık çabalarını destekleme ve ABD kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığını bildirdi.
Ryder, bir soru üzerine, Yemen’deki Husilerin, İsrail’i hedef alan orta menzilli balistik füze fırlatması konusunda da bilgileri olduğunu aktararak, İsrail’in bu saldırıyı engellediğini ve ABD’nin “daha geniş bölgesel çatışmayı önlemek” için gelişmeleri izlediğini vurguladı.
İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili sorulara da Ryder, Israil’i desteklemeye devam edeceklerini, ancak İsrail’in operasyonları hakkında konuşmayacağını, sivillerin korunması ve savaş yasalarının dikkate alınması konusunda temasların süreceğini savundu.
ABD Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
DÜNYA
ABD'nin Suriye'deki en büyük üssüne füze saldırısı
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