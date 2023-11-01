https://sputniknews.com.tr/20231101/fsb-eski-ukrayna-milletvekili-tsareve-yonelik-silahli-saldirinin-koordinatorunu-yakaladi-1076928307.html

FSB, eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e yönelik silahlı saldırının koordinatörünü yakaladı

FSB, eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e yönelik silahlı saldırının koordinatörünü yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü eski Ukrayna milletvekili Oleg Tsarev'e düzenlenen silahlı saldırının koordinatörünün Yalta'da yakalandığını... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T00:23+0300

2023-11-01T00:23+0300

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Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettikten sonra referandumla Rusya'ya katılan Donbass cumhuriyetlerini desteklediği için Kiev rejiminden tehditler alan Tsarev, 27 Ekim'de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.Suikastın koordinatörünün yakalandığını belirten FSB, Yalta sakini olan zanlının SBU'nun talimatıyla Tsarev'i takip ettiğini ve gizli bir silah saklama noktası oluşturduğunu bildirdi.Gözaltına alınan koordinatörün suçunu ve SBU ile işbirliği içinde olduğunu itiraf ettiğini aktaran FSB, yapılan aramada kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, bomba bileşenleri, Tsarev'in fotoğrafları ile evinin ve işyerinin haritalarının ele geçirildiğini kaydetti.FSB, saldırının failini arama çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/fsb-direktoru-bati-ukraynayi-parali-askerler-icin-egitim-sahasina-donusturdu-1076234412.html

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