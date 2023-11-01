FSB, eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e yönelik silahlı saldırının koordinatörünü yakaladı
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFeski Ukrayna milletvekili Oleg Tsarev
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü eski Ukrayna milletvekili Oleg Tsarev'e düzenlenen silahlı saldırının koordinatörünün Yalta'da yakalandığını duyurdu. Zanlı, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptığını itiraf etti.
Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettikten sonra referandumla Rusya'ya katılan Donbass cumhuriyetlerini desteklediği için Kiev rejiminden tehditler alan Tsarev, 27 Ekim'de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Suikastın koordinatörünün yakalandığını belirten FSB, Yalta sakini olan zanlının SBU'nun talimatıyla Tsarev'i takip ettiğini ve gizli bir silah saklama noktası oluşturduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan koordinatörün suçunu ve SBU ile işbirliği içinde olduğunu itiraf ettiğini aktaran FSB, yapılan aramada kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, bomba bileşenleri, Tsarev'in fotoğrafları ile evinin ve işyerinin haritalarının ele geçirildiğini kaydetti.
FSB, saldırının failini arama çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.
Suikastın koordinatörünün yakalandığını belirten FSB, Yalta sakini olan zanlının SBU'nun talimatıyla Tsarev'i takip ettiğini ve gizli bir silah saklama noktası oluşturduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan koordinatörün suçunu ve SBU ile işbirliği içinde olduğunu itiraf ettiğini aktaran FSB, yapılan aramada kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, bomba bileşenleri, Tsarev'in fotoğrafları ile evinin ve işyerinin haritalarının ele geçirildiğini kaydetti.
FSB, saldırının failini arama çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.