https://sputniknews.com.tr/20231011/fsb-direktoru-bati-ukraynayi-parali-askerler-icin-egitim-sahasina-donusturdu-1076234412.html

FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü

FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın Batılı ülkelerin çabaları sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen terörist ve paralı askerlerin eğitim sahasına... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T22:11+0300

2023-10-11T22:11+0300

2023-10-11T22:11+0300

ukrayna krizi

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna krizi

abd

işid

belarus

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

aleksandr bortnikov

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye Devletleri Güvenlik Teşkilatları ve İstihbarat Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri için 17 militan eğitim kampı bulunduğunu belirtti.FSB Direktörü Bortnikov “Batı koalisyonunun kasıtlı eylemleri sonucunda Ukrayna, teröristlerin ve paralı askerlerin modern savaş yöntemleri konusunda eğitildiği ve bu deneyimin BDT ve dünyanın diğer bölgelerinde uygulandığı bir platforma dönüştü” ifadelerini kullandı.Bortnikov, Kolektif Batı’nın istihbarat merkezleri ve sivil toplum örgütlerinin de Ukrayna silahlı oluşumlarının çıkarları doğrultusunda farklı ülkelerdeki terör örgütlerinin üyelerini işe aldığına değinirken, işe alınanlar arasında Nazi sempatizanları ile birlikte Afganistan, Ortadoğu, Avrupa ve okyanus ötesinde eğitim almış paralı askerlerin yer aldığını belirtti.“IŞİD ve benzeri gruplaşmaların İçkerya ve Kırım Tatar birlikleri kapsamında bize karşı savaştığına dair elimizde güvenilir bilgilere sahibiz” diyen FSB Direktörü, bu birliklerin aynı zamanda saldırı ve terör eylemleri düzenlemek üzere Rusya topraklarına gönderilen sabotaj ve keşif gruplarının da bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.Bortnikov, Ukrayna’nın Washington ve NATO müttefiklerinin çabaları sayesinde Rusya ve Belarus sınırında bir askeri ve terör tehdidi kaynağı haline geldiğine de dikkat çekerken, Batı'nın Ukrayna'ya ağır ekipman ve uzun menzilli silahların yanında tedarik ettiği yasaklanmış misket bombaları, seyreltilmiş uranyum mermileri ve modern kontrol ve iletişim sistemleri tedarikini artırdığını, çatışma bölgesinde faaliyet gösteren paramiliter güçlere de istihbarat sağladığını hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20210623/fsb-direktoru-bortnikov-uluslararasi-teroristler-yuksek-teknoloji-araclari-kullaniyor-1044805083.html

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fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, abd, işid, belarus, bağımsız devletler topluluğu (bdt), aleksandr bortnikov