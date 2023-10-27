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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231027/donbass-cumhuriyetlerini-destekleyen-eski-ukrayna-milletvekili-tsareve-silahli-saldiri-1076792534.html
Donbass cumhuriyetlerini destekleyen eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e silahlı saldırı
Donbass cumhuriyetlerini destekleyen eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e silahlı saldırı
Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettikten sonra referandumla Rusya'ya katılan Donbass cumhuriyetlerini desteklediği için Kiev rejiminden tehditler alan eski... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:10+0300
2023-10-27T15:15+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
oleg tsarev
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, eski Ukraynalı vekil Tsarev'in silahlı saldırı sonucu yaralandığını ve yoğun bakıma alındığını söyledi.Telegram hesabından açıklama yapan Rogov, "Oleg'in durumu çok ciddi. Şu anda yoğun bakımda. Bıçaklama olmadı. Oleg silahla vuruldu. Ortodoks inananlardan Tanrı'nın bir kulu olan Oleg'in sağlığı için dua etmelerini rica ediyorum" dedi.Tsarev, 2002-2014 yılları arasında Ukrayna parlamentosunda Bölgeler Partisi milletvekili olarak yer aldı ve partisinin grup başkan yardımcılığını yürüttü. 25 Mayıs 2014'te yapılan erken seçimlerde Ukrayna devlet başkanlığına aday olan Tsarev, daha sonra adaylığını geri çekti.Tsarev, 2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donbass cumhuriyetlerini destekledi ve Novorossiya (Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin birliği) parlamentosunun başkanı oldu. Tsarev, bunun ardından Kiev rejimi tarafından defalarca tehdit edildi.Bu, Kiev'in hedeflerine ulaşmak için terörist yöntemleri kullandığı ilk vaka değil. Nisan 2023'te Vladlen Tatarskiy adıyla bilinen Rus savaş muhabiri Maksim Fomin, St. Petersburg'daki bir kafede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Patlamaya karıştığı şüphesiyle Daria Trepova adlı kadın gözaltına alındı ve bu saldırıyı planlamakla suçlandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, terör saldırısını Ukrayna özel servislerinin planladığını açıkladı.20 Ağustos 2022'de ünlü siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı, Rus gazeteci Daria Dugina, Moskova Bölgesi'nde seyir halindeyken aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın Ukrayna istihbarat servisleri tarafından planlandığını bildirdi. Dugina'nın aracına patlayıcıyı yerleştiren kişinin Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğuna inanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratina-calisan-sahislar-yakalandi-1076051075.html
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ukrayna, ukrayna krizi, oleg tsarev, rusya, novorossiya, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna ordusu, aleksandr dugin, daria dugina

Donbass cumhuriyetlerini destekleyen eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e silahlı saldırı

15:10 27.10.2023 (güncellendi: 15:15 27.10.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinMariupol - DPR kontrol noktası - Donbass
Mariupol - DPR kontrol noktası - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettikten sonra referandumla Rusya'ya katılan Donbass cumhuriyetlerini desteklediği için Kiev rejiminden tehditler alan eski Ukrayna milletvekili Oleg Tsarev silahlı saldırıya uğradı. Tsarev'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, eski Ukraynalı vekil Tsarev'in silahlı saldırı sonucu yaralandığını ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Rogov, "Oleg'in durumu çok ciddi. Şu anda yoğun bakımda. Bıçaklama olmadı. Oleg silahla vuruldu. Ortodoks inananlardan Tanrı'nın bir kulu olan Oleg'in sağlığı için dua etmelerini rica ediyorum" dedi.

Tsarev, 2002-2014 yılları arasında Ukrayna parlamentosunda Bölgeler Partisi milletvekili olarak yer aldı ve partisinin grup başkan yardımcılığını yürüttü. 25 Mayıs 2014'te yapılan erken seçimlerde Ukrayna devlet başkanlığına aday olan Tsarev, daha sonra adaylığını geri çekti.

Tsarev, 2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donbass cumhuriyetlerini destekledi ve Novorossiya (Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin birliği) parlamentosunun başkanı oldu. Tsarev, bunun ardından Kiev rejimi tarafından defalarca tehdit edildi.

Bu, Kiev'in hedeflerine ulaşmak için terörist yöntemleri kullandığı ilk vaka değil. Nisan 2023'te Vladlen Tatarskiy adıyla bilinen Rus savaş muhabiri Maksim Fomin, St. Petersburg'daki bir kafede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Patlamaya karıştığı şüphesiyle Daria Trepova adlı kadın gözaltına alındı ve bu saldırıyı planlamakla suçlandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, terör saldırısını Ukrayna özel servislerinin planladığını açıkladı.

20 Ağustos 2022'de ünlü siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı, Rus gazeteci Daria Dugina, Moskova Bölgesi'nde seyir halindeyken aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın Ukrayna istihbarat servisleri tarafından planlandığını bildirdi. Dugina'nın aracına patlayıcıyı yerleştiren kişinin Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğuna inanılıyor.
Federal Güvenlik Servisi FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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5 Ekim, 12:47
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