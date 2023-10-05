https://sputniknews.com.tr/20231005/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratina-calisan-sahislar-yakalandi-1076051075.html
FSB'den operasyon: Ukrayna istihbaratına çalışan şahıslar yakalandı
FSB'den operasyon: Ukrayna istihbaratına çalışan şahıslar yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sahalin ve Vladimir bölgelerinde yürütülen operasyonlarda Ukrayna istihbaratına çalıştığı tespit edilen 2 kişinin... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T12:47+0300
2023-10-05T12:47+0300
2023-10-05T12:47+0300
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ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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ajan
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FSB, Sahalin Bölgesi'nde yakalanan 57 yaşındaki Rusya vatandaşının özel askeri harekatı desteklemediğinin, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek faaliyetlerde Kiev'e yardımcı olmak için Ukrayna istihbaratıyla kendi inisiyatifiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini ifade etti.Federal Güvenlik Servisi, zanlı hakkında soruşturma başlatılarak dava açıldığını kaydetti.Vladimir Bölgesi'ndeki vaka hakkında da açıklama yapan FSB, zanlının Ukrayna da dahil çeşitli ülkelerin istihbarat servisleriyle temasa geçerek Kiev'e yardım için gizli işbirliği yapma girişiminde bulunduğunu belirtti.FSB, Rusya vatandaşı zanlının yabancı istihbarat servislerine Rus ordusunun ve askeri teçhizatının hareketleri hakkında para karşılığı bilgi aktarmayı teklif ettiğinin altını çizdi.Zanlının yazışmalarının kayıt alındığını, para alışverişini kanıtlayan fotoğraflar bulunduğunu bildiren FSB, kişi hakkında dava açıldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/fsb-kirimda-yakalanan-ukraynali-sabotajciya-yapilan-sorgunun-videosunu-yayinladi-1076030442.html
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ukrayna, rusya, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), casus, yakalama, yakalamak, gözaltı, ajan, yabancı ajan
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FSB'den operasyon: Ukrayna istihbaratına çalışan şahıslar yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sahalin ve Vladimir bölgelerinde yürütülen operasyonlarda Ukrayna istihbaratına çalıştığı tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, Sahalin Bölgesi'nde yakalanan 57 yaşındaki Rusya vatandaşının özel askeri harekatı desteklemediğinin, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek faaliyetlerde Kiev'e yardımcı olmak için Ukrayna istihbaratıyla kendi inisiyatifiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini ifade etti.
Federal Güvenlik Servisi, zanlı hakkında soruşturma başlatılarak dava açıldığını kaydetti.
Vladimir Bölgesi'ndeki vaka hakkında da açıklama yapan FSB, zanlının Ukrayna da dahil çeşitli ülkelerin istihbarat servisleriyle temasa geçerek Kiev'e yardım için gizli işbirliği yapma girişiminde bulunduğunu belirtti.
FSB, Rusya vatandaşı zanlının yabancı istihbarat servislerine Rus ordusunun ve askeri teçhizatının hareketleri hakkında para karşılığı bilgi aktarmayı teklif ettiğinin altını çizdi.
Zanlının yazışmalarının kayıt alındığını, para alışverişini kanıtlayan fotoğraflar bulunduğunu bildiren FSB, kişi hakkında dava açıldığını ekledi.