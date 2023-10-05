https://sputniknews.com.tr/20231005/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratina-calisan-sahislar-yakalandi-1076051075.html

FSB'den operasyon: Ukrayna istihbaratına çalışan şahıslar yakalandı

FSB'den operasyon: Ukrayna istihbaratına çalışan şahıslar yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sahalin ve Vladimir bölgelerinde yürütülen operasyonlarda Ukrayna istihbaratına çalıştığı tespit edilen 2 kişinin... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:47+0300

2023-10-05T12:47+0300

2023-10-05T12:47+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

casus

yakalama

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FSB, Sahalin Bölgesi'nde yakalanan 57 yaşındaki Rusya vatandaşının özel askeri harekatı desteklemediğinin, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek faaliyetlerde Kiev'e yardımcı olmak için Ukrayna istihbaratıyla kendi inisiyatifiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini ifade etti.Federal Güvenlik Servisi, zanlı hakkında soruşturma başlatılarak dava açıldığını kaydetti.Vladimir Bölgesi'ndeki vaka hakkında da açıklama yapan FSB, zanlının Ukrayna da dahil çeşitli ülkelerin istihbarat servisleriyle temasa geçerek Kiev'e yardım için gizli işbirliği yapma girişiminde bulunduğunu belirtti.FSB, Rusya vatandaşı zanlının yabancı istihbarat servislerine Rus ordusunun ve askeri teçhizatının hareketleri hakkında para karşılığı bilgi aktarmayı teklif ettiğinin altını çizdi.Zanlının yazışmalarının kayıt alındığını, para alışverişini kanıtlayan fotoğraflar bulunduğunu bildiren FSB, kişi hakkında dava açıldığını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231004/fsb-kirimda-yakalanan-ukraynali-sabotajciya-yapilan-sorgunun-videosunu-yayinladi-1076030442.html

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