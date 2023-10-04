https://sputniknews.com.tr/20231004/fsb-kirimda-yakalanan-ukraynali-sabotajciya-yapilan-sorgunun-videosunu-yayinladi-1076030442.html
FSB, Kırım’da yakalanan Ukraynalı sabotajcıya yapılan sorgunun videosunu yayınladı
FSB, Kırım’da yakalanan Ukraynalı sabotajcıya yapılan sorgunun videosunu yayınladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:17+0300
2023-10-04T19:17+0300
2023-10-04T19:17+0300
ukrayna krizi
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FSB, dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif grubunda yer alan, yakalanan askere yapılan sorgunun videosunu yayınladı.Yakalanan Ukrayna askeri, sorgusu sırasında toplam 16 kişiden oluşan grubun görevinin, ‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’nin (GUR) Kırım’a girişi’ içerikli video çekmek olduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-ordusunun-kirima-cikarma-girisimi-engellendi-1076005676.html
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FSB, Kırım’da yakalanan Ukraynalı sabotajcıya yapılan sorgunun videosunu yayınladı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif grubunun yakalanan mensubuna yapılan sorgunun videosunu yayınladı.
FSB, dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif grubunda yer alan, yakalanan askere yapılan sorgunun videosunu yayınladı.
Yakalanan Ukrayna askeri, sorgusu sırasında toplam 16 kişiden oluşan grubun görevinin, ‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’nin (GUR) Kırım’a girişi’ içerikli video çekmek olduğunu anlattı.