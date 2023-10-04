https://sputniknews.com.tr/20231004/fsb-kirimda-yakalanan-ukraynali-sabotajciya-yapilan-sorgunun-videosunu-yayinladi-1076030442.html

FSB, Kırım’da yakalanan Ukraynalı sabotajcıya yapılan sorgunun videosunu yayınladı

FSB, Kırım’da yakalanan Ukraynalı sabotajcıya yapılan sorgunun videosunu yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T19:17+0300

2023-10-04T19:17+0300

2023-10-04T19:17+0300

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ukrayna ordusu

ukrayna ordusu

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FSB, dün gece Kırım Yarımadası’na çıkarma yapmaya çalışırken Rus ordusu tarafından durdurulan Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif grubunda yer alan, yakalanan askere yapılan sorgunun videosunu yayınladı.Yakalanan Ukrayna askeri, sorgusu sırasında toplam 16 kişiden oluşan grubun görevinin, ‘Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’nin (GUR) Kırım’a girişi’ içerikli video çekmek olduğunu anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-ordusunun-kirima-cikarma-girisimi-engellendi-1076005676.html

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