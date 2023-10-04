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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-ordusunun-kirima-cikarma-girisimi-engellendi-1076005676.html
Ukrayna ordusunun Kırım'a çıkarma girişimi engellendi
Ukrayna ordusunun Kırım'a çıkarma girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma timinin tespit edildiğini bildirirken, girişimin engellendiğini... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T09:45+0300
2023-10-04T09:45+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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rusya
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çıkarma
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Bakanlık, yazılı açıklamasında, Karadeniz semalarında uçan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Kırım Yarımadası Tarkhankut Burnu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı timi tespit ettiğini vurgularken, “Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, 4 Ekim gecesi Ukrayna birliklerinin belirtilen istikamette planladığı çıkarma girişimi durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait çıkarma timinin bir askeri sürat botu ve 3 adet jet ski’den oluştuğu da eklendi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı da hatırlatılırken, 10 Eylül'de Rus uçaklarının Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Kırım'a çıkarma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bulunduğu üç tekneyi imha ettiğini, 4 Eylül'de ise Tarkhankut Burnu'na doğru ilerleyen ve Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesine operasyon düzenlendiğini kaydetti.30 Ağustos'ta da bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma timi 4 askeri sürat boyu yardımıyla Kırım Yarımadası’na çıkmaya çalışmış, 50 kişiden oluşan tüm mürettebat etkisiz hale getirilmişti.2014 yılında referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Kırım, Ukrayna tarafından sürekli insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html
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ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya, rus hava-uzay kuvvetleri, rus hava kuvvetleri, karadeniz, çıkarma
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Ukrayna ordusunun Kırım'a çıkarma girişimi engellendi

09:45 04.10.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma timinin tespit edildiğini bildirirken, girişimin engellendiğini duyurdu.
Bakanlık, yazılı açıklamasında, Karadeniz semalarında uçan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Kırım Yarımadası Tarkhankut Burnu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı timi tespit ettiğini vurgularken, “Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, 4 Ekim gecesi Ukrayna birliklerinin belirtilen istikamette planladığı çıkarma girişimi durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait çıkarma timinin bir askeri sürat botu ve 3 adet jet ski’den oluştuğu da eklendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı da hatırlatılırken, 10 Eylül'de Rus uçaklarının Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Kırım'a çıkarma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bulunduğu üç tekneyi imha ettiğini, 4 Eylül'de ise Tarkhankut Burnu'na doğru ilerleyen ve Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesine operasyon düzenlendiğini kaydetti.
30 Ağustos'ta da bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma timi 4 askeri sürat boyu yardımıyla Kırım Yarımadası’na çıkmaya çalışmış, 50 kişiden oluşan tüm mürettebat etkisiz hale getirilmişti.
2014 yılında referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Kırım, Ukrayna tarafından sürekli insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.
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