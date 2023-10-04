https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-ordusunun-kirima-cikarma-girisimi-engellendi-1076005676.html

Ukrayna ordusunun Kırım'a çıkarma girişimi engellendi

Ukrayna ordusunun Kırım'a çıkarma girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma timinin tespit edildiğini bildirirken, girişimin engellendiğini... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T09:45+0300

2023-10-04T09:45+0300

2023-10-04T09:45+0300

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Bakanlık, yazılı açıklamasında, Karadeniz semalarında uçan Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Kırım Yarımadası Tarkhankut Burnu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı timi tespit ettiğini vurgularken, “Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, 4 Ekim gecesi Ukrayna birliklerinin belirtilen istikamette planladığı çıkarma girişimi durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait çıkarma timinin bir askeri sürat botu ve 3 adet jet ski’den oluştuğu da eklendi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı da hatırlatılırken, 10 Eylül'de Rus uçaklarının Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Kırım'a çıkarma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bulunduğu üç tekneyi imha ettiğini, 4 Eylül'de ise Tarkhankut Burnu'na doğru ilerleyen ve Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesine operasyon düzenlendiğini kaydetti.30 Ağustos'ta da bir başka Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma timi 4 askeri sürat boyu yardımıyla Kırım Yarımadası’na çıkmaya çalışmış, 50 kişiden oluşan tüm mürettebat etkisiz hale getirilmişti.2014 yılında referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Kırım, Ukrayna tarafından sürekli insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html

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