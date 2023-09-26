https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html

ABD ve NATO üyesi müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı

ABD ve NATO üyesi müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı

ABD ve NATO üyesi müttefiklerinin Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti yakınlarında gerçekleştirdikleri keşif uçuşlarının sayısını sene başından bu... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:21+0300

2023-09-26T12:21+0300

2023-09-26T12:25+0300

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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verileri, Kırım yakınlarında önceden haftada ortalama 7 keşif uçuşu gerçekleştiren ABD ve müttefiklerinin bu sayıyı 21'e çıkardığını gösterdi. 18-24 Eylül haftasında ABD'ye ait keşif uçakları ile stratejik İHA'ların ve müttefik ülkelere ait keşif uçaklarının Kırım civarında 21 uçuş icra ettiği görüldü.Romanya'nın doğu kıyısının semalarında ABD'nin P-8A Poseidon ve EP-3E Aries II, İngiltere'nin RC-135W Rivet Joint ve E-3A Sentry tipi hava araçlarının uçtuğu tespit edildi. Karadeniz semalarının orta ve doğu kesimlerinde ABD'nin RQ-4B Global Hawk stratejik keşif uçakları görev ifa ederken 21 uçuştan 16'sının ABD'ye ait İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedildi.Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye çağırmasına rağmen ABD Savunma Bakanlığı Moskova'nın çağrılarına rağmen bölgede keşif çalışmalarına devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230318/reuters-abd-karadeniz-uzerinde-iha-ucuslarini-yeniden-baslatti-1068428522.html

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