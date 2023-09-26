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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-ve-nato-uyesi-muttefikleri-kirim-yakinlarindaki-kesif-ucuslarini-uc-katina-cikardi-1075769688.html
ABD ve NATO üyesi müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
ABD ve NATO üyesi müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
ABD ve NATO üyesi müttefiklerinin Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti yakınlarında gerçekleştirdikleri keşif uçuşlarının sayısını sene başından bu... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T12:21+0300
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ukrayna krizi
abd
ingiltere
nato
flightradar24
keşif uçuşu
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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verileri, Kırım yakınlarında önceden haftada ortalama 7 keşif uçuşu gerçekleştiren ABD ve müttefiklerinin bu sayıyı 21'e çıkardığını gösterdi. 18-24 Eylül haftasında ABD'ye ait keşif uçakları ile stratejik İHA'ların ve müttefik ülkelere ait keşif uçaklarının Kırım civarında 21 uçuş icra ettiği görüldü.Romanya'nın doğu kıyısının semalarında ABD'nin P-8A Poseidon ve EP-3E Aries II, İngiltere'nin RC-135W Rivet Joint ve E-3A Sentry tipi hava araçlarının uçtuğu tespit edildi. Karadeniz semalarının orta ve doğu kesimlerinde ABD'nin RQ-4B Global Hawk stratejik keşif uçakları görev ifa ederken 21 uçuştan 16'sının ABD'ye ait İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedildi.Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye çağırmasına rağmen ABD Savunma Bakanlığı Moskova'nın çağrılarına rağmen bölgede keşif çalışmalarına devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230318/reuters-abd-karadeniz-uzerinde-iha-ucuslarini-yeniden-baslatti-1068428522.html
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abd, ingiltere, nato, flightradar24, keşif uçuşu
abd, ingiltere, nato, flightradar24, keşif uçuşu

ABD ve NATO üyesi müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı

12:21 26.09.2023 (güncellendi: 12:25 26.09.2023)
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ABD ve NATO üyesi müttefiklerinin Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti yakınlarında gerçekleştirdikleri keşif uçuşlarının sayısını sene başından bu yana 3 kat artırdığı ortaya çıktı.
Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verileri, Kırım yakınlarında önceden haftada ortalama 7 keşif uçuşu gerçekleştiren ABD ve müttefiklerinin bu sayıyı 21'e çıkardığını gösterdi. 18-24 Eylül haftasında ABD'ye ait keşif uçakları ile stratejik İHA'ların ve müttefik ülkelere ait keşif uçaklarının Kırım civarında 21 uçuş icra ettiği görüldü.

Romanya'nın doğu kıyısının semalarında ABD'nin P-8A Poseidon ve EP-3E Aries II, İngiltere'nin RC-135W Rivet Joint ve E-3A Sentry tipi hava araçlarının uçtuğu tespit edildi. Karadeniz semalarının orta ve doğu kesimlerinde ABD'nin RQ-4B Global Hawk stratejik keşif uçakları görev ifa ederken 21 uçuştan 16'sının ABD'ye ait İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye çağırmasına rağmen ABD Savunma Bakanlığı Moskova'nın çağrılarına rağmen bölgede keşif çalışmalarına devam ediyor.
ABD İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
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