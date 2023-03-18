https://sputniknews.com.tr/20230318/reuters-abd-karadeniz-uzerinde-iha-ucuslarini-yeniden-baslatti-1068428522.html
Reuters: ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı
Reuters: ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı
ABD’nin cuma günü Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattığı iddia edildi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:25+0300
2023-03-18T11:25+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Reuters'in isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde uçuşları yeniden başlattı.Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/bati-basini-abd-karadenize-bir-iha-daha-gonderdi-1068414414.html
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abd, abd, reuters, karadeniz, iha, insansız hava aracı (iha)
abd, abd, reuters, karadeniz, iha, insansız hava aracı (iha)
Reuters: ABD, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı
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ABD’nin cuma günü Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattığı iddia edildi.
Reuters'in isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde uçuşları yeniden başlattı.
Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.
Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.