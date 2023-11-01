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'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı' iddiasına ilişkin açıklama
'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı' iddiasına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiasının manipülasyon olduğunu vurguladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.Merkez tarafından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı' iddiasına ilişkin açıklama

01:17 01.11.2023 (güncellendi: 01:24 01.11.2023)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Murat Kula
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiasının manipülasyon olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.
Merkez tarafından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) tarafından verilen 'Umursama Cesaret Ödülü', Holokost (Yahudi soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür.
Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır. 2014 yılında da tartışmaya konu olan görüntülerle ilgili Türk basınına konuşan ADL yetkilileri, 'Biz bu takdir plaketini Başbakan'a teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verildi' açıklamasında bulunmuştur. Ödüle 2011 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında asker olan Polonyalı diplomat Jan Karski'nin adı verilmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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