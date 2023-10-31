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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.Emeklilere yönelik bir defaya mahsus, 5 bin lira tutarındaki ödemeyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, "Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.Deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yeni kredi paketiCumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalarda depremzedeleri asla ihmal etmediklerinin altını çizerek, "Afetten zarar gören 11 ilimizde, 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz de tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız" diye konuştu.Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili kredi ve hibe tutarlarının güncellendiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Enflasyonla mücadeleye farklı kampanyalarla iş dünyasını da dahil ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:'Gurur kaynağımız olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin spor alanında yakaladığı ivmenin arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Dünya çapında kazandıkları madalyalarla gurur kaynağımız olan karatecilerimiz ve 23 yaş altı Grekoromen güreşçilerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından detaylar şöyle:
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kabine toplantısı son dakika, kabine toplantısı bitti mi, son dakika haberleri, kabine toplantısı erdoğan açıklama, gazze son dakika, yeni burs ve kredi ne kadar, lisan öğrencileri kredisi ne kadar, 2024 yılı kredi ve burs miktarı, erdoğandan burs ve kredi açıklması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı

19:14 31.10.2023 (güncellendi: 20:50 31.10.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Emeklilere yönelik bir defaya mahsus, 5 bin lira tutarındaki ödemeyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, "Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.

Deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yeni kredi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalarda depremzedeleri asla ihmal etmediklerinin altını çizerek, "Afetten zarar gören 11 ilimizde, 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz de tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız" diye konuştu.
Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili kredi ve hibe tutarlarının güncellendiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdiye kadar 235 bin kardeşimizin başvurduğu bu projemizi de süratle hayata geçiriyoruz. Deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankasıyla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız."

'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyonla mücadeleye farklı kampanyalarla iş dünyasını da dahil ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bunun en somut örneklerinden biri, başta gıda olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan kaynaklı enflasyon oranını asgari düzeye indirmek için yapmış olduğumuz birliktelik çağrısıdır. İndirim kampanyası çağrımıza 400'den fazla firma, 50 bine yakın şubesiyle katıldı. Bu sayı her geçen gün artıyor.
Otomobil gibi fahiş fiyat balonunun oluştuğu kimi sektörlerde dengelenme başladı. Konut sektöründe de benzer bir tablonun ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Tüm dünya gibi bizi de olumsuz etkileyen enflasyon sorununu daha önce başardığımız gibi yeniden tek haneye indireceğiz. Bölgemizde patlak veren yeni krizler ve çatışmalar işimizi zorlaştırsa da Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye sahibiz. Milletimizin bu konuda bize ve ekonomi yönetimimize güvenmeye devam etmesini bekliyoruz."

'Gurur kaynağımız olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin spor alanında yakaladığı ivmenin arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Dünya çapında kazandıkları madalyalarla gurur kaynağımız olan karatecilerimiz ve 23 yaş altı Grekoromen güreşçilerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından detaylar şöyle:
"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.
780 bin kilometrekareye sıkıştığımız mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz. Kimseye düşmanlık etmeden ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, Cumhuriyeti salonlara ve balolara hapsedenlere bu tarihî yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik.
Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkârlık yapanlardır. Biz işte bunu sağladık.
Cumhuriyete ve kazanımlarına ‘gardırop Atatürkçüleri’ kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır.
Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret söylemi bulaştıran bu güruha asla boyun eğmeyeceğiz.
Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık.
Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır. Bu hayali gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum.
Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu.
Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor.
Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.
Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.
Batı dünyası, Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır.
Yeni kredi ve burs miktarlarını lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarıyoruz.
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.
İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
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