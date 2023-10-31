https://sputniknews.com.tr/20231031/kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1076933175.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T19:14+0300

2023-10-31T19:14+0300

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türkiye

kabine

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.Emeklilere yönelik bir defaya mahsus, 5 bin lira tutarındaki ödemeyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, "Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.Deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yeni kredi paketiCumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalarda depremzedeleri asla ihmal etmediklerinin altını çizerek, "Afetten zarar gören 11 ilimizde, 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz de tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız" diye konuştu.Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili kredi ve hibe tutarlarının güncellendiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Enflasyonla mücadeleye farklı kampanyalarla iş dünyasını da dahil ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:'Gurur kaynağımız olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin spor alanında yakaladığı ivmenin arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Dünya çapında kazandıkları madalyalarla gurur kaynağımız olan karatecilerimiz ve 23 yaş altı Grekoromen güreşçilerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından detaylar şöyle:

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