https://sputniknews.com.tr/20231031/meteoroloji-8-ili-uyararak-saat-verdi-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1076904991.html

Meteoroloji 8 ili uyararak saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 8 ili uyararak saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde etkili olan pastırma sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren azalışa geçecek. Hafta sonuna... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T06:29+0300

2023-10-31T06:29+0300

2023-10-31T06:29+0300

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hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise perşembe gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20231030/meteoroloji-istanbul-ve-cok-sayida-il-icin-tarih-verdi-yagisli-hava-geliyor-sicakliklar-azalacak-1076870801.html

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