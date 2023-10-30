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Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak
Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T06:46+0300
2023-10-30T06:46+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini açıkladı. Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BURSA °C, 26°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 18°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak

06:46 30.10.2023
© AA / Oğuz YeterYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise perşembeden itibaren azalacak. 1 Kasım itibarıyla İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini açıkladı. Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık
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