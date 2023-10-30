https://sputniknews.com.tr/20231030/meteoroloji-istanbul-ve-cok-sayida-il-icin-tarih-verdi-yagisli-hava-geliyor-sicakliklar-azalacak-1076870801.html

Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T06:46+0300

2023-10-30T06:46+0300

2023-10-30T06:46+0300

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Meteoroloji 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini açıkladı. Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BURSA °C, 26°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 18°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20231027/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-alarmi-il-il-uyardi-saat-verdi-1076775461.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu