https://sputniknews.com.tr/20231030/misirli-cumhurbaskani-adayindan-ukrayna-krizinde-rusyaya-destek-1076889577.html

Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek

Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek

Mısır’da bu aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Vefd Partisi lideri Abdussened Yemame, Sputnik ile yaptığı röportajda, Batı'nın... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T23:40+0300

2023-10-30T23:40+0300

2023-10-30T23:40+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

ukrayna krizi

nato

kiev

israil

gazze

filistin

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10-12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yarışması beklenen Yemame, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve Gazze Şeridi’nde yaşananları değerlendirdi.Sözlerine, “Rusya büyük bir devlettir” diye başlayan Mısırlı politikacı, ülkenin ulusal güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Ukrayna krizi konusunda şu anda yaptığı şey onun münhasır hakkıdır” ifadelerini kullandı.Yemame, Ukrayna'nın kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğunu dışlamadığını belirtirken, “Ancak sorun, Batı'nın Kiev'in işlerine müdahalesinden ve Rusya'ya yönelik provokasyonlardan kaynaklandı” diye vurguladı.Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu da eleştiren Yemame, “Bu durum, Rusya'nın güvenliğine ve sınırlarına yönelik bir tehdit teşkil ediyor. Bu dikkate alınmalıdır çünkü özgürlük hiçbir zaman mutlak değildir" diye ekledi.‘İki devletli çözüm olmadan bölgede barış olmaz’Sputnik ile yaptığı röportajda Filistin-İsrail sorununa da değinen Vefd Partisi lideri, iki devletli çözüm uygulanmadığı takdirde İsrail'in asla barış içinde yaşamayacağının altını çizerek değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html

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