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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231030/misirli-cumhurbaskani-adayindan-ukrayna-krizinde-rusyaya-destek-1076889577.html
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
Mısır’da bu aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Vefd Partisi lideri Abdussened Yemame, Sputnik ile yaptığı röportajda, Batı'nın... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T23:40+0300
2023-10-30T23:40+0300
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10-12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yarışması beklenen Yemame, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve Gazze Şeridi’nde yaşananları değerlendirdi.Sözlerine, “Rusya büyük bir devlettir” diye başlayan Mısırlı politikacı, ülkenin ulusal güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Ukrayna krizi konusunda şu anda yaptığı şey onun münhasır hakkıdır” ifadelerini kullandı.Yemame, Ukrayna'nın kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğunu dışlamadığını belirtirken, “Ancak sorun, Batı'nın Kiev'in işlerine müdahalesinden ve Rusya'ya yönelik provokasyonlardan kaynaklandı” diye vurguladı.Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu da eleştiren Yemame, “Bu durum, Rusya'nın güvenliğine ve sınırlarına yönelik bir tehdit teşkil ediyor. Bu dikkate alınmalıdır çünkü özgürlük hiçbir zaman mutlak değildir" diye ekledi.‘İki devletli çözüm olmadan bölgede barış olmaz’Sputnik ile yaptığı röportajda Filistin-İsrail sorununa da değinen Vefd Partisi lideri, iki devletli çözüm uygulanmadığı takdirde İsrail'in asla barış içinde yaşamayacağının altını çizerek değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html
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Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek

23:40 30.10.2023
© Sputnik / SERGEI SUPINSKYUkrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg
Ukrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / SERGEI SUPINSKY
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Mısır’da bu aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Vefd Partisi lideri Abdussened Yemame, Sputnik ile yaptığı röportajda, Batı'nın Kiev'in işlerine müdahalesi ve Rusya'ya karşı provokasyonlarının Ukrayna'daki krizin nedeni olduğunu söyledi.
10-12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yarışması beklenen Yemame, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve Gazze Şeridi’nde yaşananları değerlendirdi.
Sözlerine, “Rusya büyük bir devlettir” diye başlayan Mısırlı politikacı, ülkenin ulusal güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Ukrayna krizi konusunda şu anda yaptığı şey onun münhasır hakkıdır” ifadelerini kullandı.
Yemame, Ukrayna'nın kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğunu dışlamadığını belirtirken, “Ancak sorun, Batı'nın Kiev'in işlerine müdahalesinden ve Rusya'ya yönelik provokasyonlardan kaynaklandı” diye vurguladı.
Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu da eleştiren Yemame, “Bu durum, Rusya'nın güvenliğine ve sınırlarına yönelik bir tehdit teşkil ediyor. Bu dikkate alınmalıdır çünkü özgürlük hiçbir zaman mutlak değildir" diye ekledi.

‘İki devletli çözüm olmadan bölgede barış olmaz’

Sputnik ile yaptığı röportajda Filistin-İsrail sorununa da değinen Vefd Partisi lideri, iki devletli çözüm uygulanmadığı takdirde İsrail'in asla barış içinde yaşamayacağının altını çizerek değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
“4 Kasım 1967'deki iki devletli çözüme dayalı siyasi çözüm uygulanmadığı sürece İsrail hiçbir zaman barış içerisinde yaşayamayacak. Filistin topraklarında onlara hayat olmayacak. İsrail biraz tarih okursa, aslında Filistin halkının kendi topraklarına sahip olduğunu ve bu topraklarına sahip çıkmaya çalıştığını anlar. Barış, sadece İsrail'in iki devletli çözümü bizzat uygulaması halinde gerçekleşir.”
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
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