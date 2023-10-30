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https://sputniknews.com.tr/20231030/hesaplar-degisti-memur-ve-emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ve-rakam-verildi-1076872262.html
Hesaplar değişti: Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam verildi
Hesaplar değişti: Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam verildi
Milyonlarca emekli ve memur ocak ayındaki zamlı maaşlara ilişkin gündemi takip ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesi sonrası emekli... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T07:55+0300
2023-10-30T07:55+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur zammı
memur maaşı
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ocak zammında Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasının ardından yapılacak zam oranları değişti. Ücretli, kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2023 yılı ocak ve temmuz ayında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.Sabah’ın haberine göre, memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılarak, enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.Emekli maaşı ne kadar olur?Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde de yüzde 49.27'e çıktı. Bu tabloya göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.Emekli aylığı hesabı sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısına göre brüt kazancı üzerinden öre belirleniyor. Prim gün sayısı, sigortalılık süresi arttıkça aylık da artar.2000'den önce emekli olan SSK'lıların aylıkları katsayı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak hesaplanıyor. 2000-2008 arasındakilerin aylıklarında güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı dikkate alınırken, 2008 sonrası emekli olanlarda ize aylık kazancın ortalaması, bağlanma oranıyla çarpılıyor.Merak edilen sorulardan bazılarının yanıtları şöyle:SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar ne kadar zam alacak?SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.27 zammı cebine koyarken refah payı ya da oransal artışla yılbaşında yapılacak zam yüzde 50'yi geçecek. Memur ve memur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 31.33 olurken, yüzde 15 sözleşme zammıyla birlikte artış yüzde 52'yi geçecek.Bugün itibarıyla 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı kaç liraya çıkacak?Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7 bin 500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yılbaşında emekli olacaklar aylıklarını yüzde 68.01 enflasyon ve 1.35'lik büyüme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 artışla alacak.Memur emekli aylığı hesaplamasında neler dikkate alınıyor?Memur emekli aylığı hesaplanırken, 657 sayılı yasanın 43. Maddesindeki gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı, unvanına göre 5434 sayılı yasanın 70. Maddesindeki oran, özel hizmet tazminatı, varsa makam, görev, temsil tazminatları, hizmet süresi dikkate alınıyor. 2008'den sonra görev başlayanlarda (Ortalama Aylık KazançX Aylık Bağlama Oranı=Emekli Aylığı) formülü uygulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231028/ocak-2024te-yuzde-69-zam-hesabi-emekli-ve-memur-maaslari-guncellendi-yeni-oranlar-ne-olur-1076816817.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur zammı, memur maaşı
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur zammı, memur maaşı

Hesaplar değişti: Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam verildi

07:55 30.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA
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Milyonlarca emekli ve memur ocak ayındaki zamlı maaşlara ilişkin gündemi takip ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesi sonrası emekli maaşına zam için yeni oran verildi. SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ocak zammında Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasının ardından yapılacak zam oranları değişti. Ücretli, kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2023 yılı ocak ve temmuz ayında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.
Sabah’ın haberine göre, memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılarak, enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

Emekli maaşı ne kadar olur?

Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde de yüzde 49.27'e çıktı. Bu tabloya göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.
Emekli aylığı hesabı sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısına göre brüt kazancı üzerinden öre belirleniyor. Prim gün sayısı, sigortalılık süresi arttıkça aylık da artar.
2000'den önce emekli olan SSK'lıların aylıkları katsayı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak hesaplanıyor. 2000-2008 arasındakilerin aylıklarında güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı dikkate alınırken, 2008 sonrası emekli olanlarda ize aylık kazancın ortalaması, bağlanma oranıyla çarpılıyor.
Merak edilen sorulardan bazılarının yanıtları şöyle:

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar ne kadar zam alacak?

SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.27 zammı cebine koyarken refah payı ya da oransal artışla yılbaşında yapılacak zam yüzde 50'yi geçecek. Memur ve memur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 31.33 olurken, yüzde 15 sözleşme zammıyla birlikte artış yüzde 52'yi geçecek.

Bugün itibarıyla 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı kaç liraya çıkacak?

Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7 bin 500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.
En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yılbaşında emekli olacaklar aylıklarını yüzde 68.01 enflasyon ve 1.35'lik büyüme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 artışla alacak.

Memur emekli aylığı hesaplamasında neler dikkate alınıyor?

Memur emekli aylığı hesaplanırken, 657 sayılı yasanın 43. Maddesindeki gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı, unvanına göre 5434 sayılı yasanın 70. Maddesindeki oran, özel hizmet tazminatı, varsa makam, görev, temsil tazminatları, hizmet süresi dikkate alınıyor. 2008'den sonra görev başlayanlarda (Ortalama Aylık KazançX Aylık Bağlama Oranı=Emekli Aylığı) formülü uygulanıyor.
Türk Lirası, para, maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
EKONOMİ
Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?
28 Ekim, 15:04
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