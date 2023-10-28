https://sputniknews.com.tr/20231028/ocak-2024te-yuzde-69-zam-hesabi-emekli-ve-memur-maaslari-guncellendi-yeni-oranlar-ne-olur-1076816817.html
Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?
Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?
Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen maaş artışlarına dair önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, enflasyon... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T15:04+0300
2023-10-28T15:04+0300
2023-10-28T15:04+0300
ekonomi
zam
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur zammı
türkiye
ssk
sgk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103227/46/1032274645_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_23aca866a6b4e160858361442043fcfe.jpg
Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17.55'lik zam ve 8 bin 077 TL seyyanen zammın ardından, memur maaşları Ocak 2024'te yeniden yükselme olasılığı bulunuyor. Bu artışın belirlenmesinde iki ana faktörün etki olacağını haberine taşıyan Takvim gazetesine göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme önemini korumaya devam ediyor.3 aylık oran netleştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarını belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Eylül ayı enflasyon oranlarına göre, aylık bazda enflasyon yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ülkemizdeki ekonomik durumu ve maaş artışlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.Enflasyonun maaşlara etkisiTÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9.62, Ağustos'ta 9.09 ve Eylül ayında ise yüzde 4.75 oldu. Bu verilere göre hesaplandığında, son üç ayda enflasyon oranı yüzde 25.11'e ulaştı. Bu veri, özellikle emekli ve memur maaşları üzerindeki etkisini gösteriyor.Eylül ayı enflasyon rakamları, refah payını dikkate almadığımızda, 3 aylık emekli ve memur zam oranını netleştirdi. Sonuçlara göre, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25.11 olarak belirlendi. Aynı dönemde, enflasyon farkını da hesaba kattığımızda, 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.Ekim ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?Ocak zammı için son rakamlar, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının belirlenmesi sonrasında kesinleşecek. Ekim ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü saat 10'da açıklanacak. Bu veriler, 4 aylık memur enflasyon farkını kesinleştirecek ve maaş artışlarını etkileyecek.Memurlar için toplu sözleşme zammı, Ağustos ayında hakem heyeti kararı ile 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 olarak belirlendi.Ocak zammı ile 2024 emekli ve memur maaşı hesaplamaMerkez Bankası'nın yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşlarının hesapları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231028/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-eytliler-yaralanacak-mi-1076808639.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103227/46/1032274645_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1fe3be7486b19f5a311e55a0e207ca5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? ssk, bağkur, emekli sandığı maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?, 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 2024 memur maaşı, 2024 emekli maaşı, ssk, bağkur, emekli sandığı maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, emekli maaşı hesaplama, memur maaşı hesaplama, 2024, yılbaşı, zam
2024'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? ssk, bağkur, emekli sandığı maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?, 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 2024 memur maaşı, 2024 emekli maaşı, ssk, bağkur, emekli sandığı maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, emekli maaşı hesaplama, memur maaşı hesaplama, 2024, yılbaşı, zam
Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?
Abone ol
Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen maaş artışlarına dair önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, enflasyon oranlarına, toplu sözleşmelere ve devletin ekonomik politikalarına bağlı olarak belirlenecek olan 2024 yılının en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17.55'lik zam ve 8 bin 077 TL seyyanen zammın ardından, memur maaşları Ocak 2024'te yeniden yükselme olasılığı bulunuyor. Bu artışın belirlenmesinde iki ana faktörün etki olacağını haberine taşıyan Takvim gazetesine göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme önemini korumaya devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarını belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Eylül ayı enflasyon oranlarına göre, aylık bazda enflasyon yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ülkemizdeki ekonomik durumu ve maaş artışlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.
Enflasyonun maaşlara etkisi
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9.62, Ağustos'ta 9.09 ve Eylül ayında ise yüzde 4.75 oldu. Bu verilere göre hesaplandığında, son üç ayda enflasyon oranı yüzde 25.11'e ulaştı. Bu veri, özellikle emekli ve memur maaşları üzerindeki etkisini gösteriyor.
Eylül ayı enflasyon rakamları, refah payını dikkate almadığımızda, 3 aylık emekli ve memur zam oranını netleştirdi. Sonuçlara göre, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25.11 olarak belirlendi. Aynı dönemde, enflasyon farkını da hesaba kattığımızda, 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
Ekim ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Ocak zammı için son rakamlar, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının belirlenmesi sonrasında kesinleşecek. Ekim ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü saat 10'da açıklanacak. Bu veriler, 4 aylık memur enflasyon farkını kesinleştirecek ve maaş artışlarını etkileyecek.
Memurlar için toplu sözleşme zammı, Ağustos ayında hakem heyeti kararı ile 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 olarak belirlendi.
Ocak zammı ile 2024 emekli ve memur maaşı hesaplama
Merkez Bankası'nın yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşlarının hesapları şu şekilde:
6 aylık enflasyon oranı: yüzde 40,27
Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: yüzde 40,27
6 aylık memur enflasyon farkı: yüzde 32,33
Memur toplu sözleşme zammı: yüzde 15
6 aylık memur zammı: yüzde 52,17