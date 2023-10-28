https://sputniknews.com.tr/20231028/ocak-2024te-yuzde-69-zam-hesabi-emekli-ve-memur-maaslari-guncellendi-yeni-oranlar-ne-olur-1076816817.html

Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?

Ocak 2024'te yüzde 69 zam hesabı: Emekli ve memur maaşları güncellendi, yeni oranlar ne olur?

Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen maaş artışlarına dair önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, enflasyon... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T15:04+0300

2023-10-28T15:04+0300

2023-10-28T15:04+0300

ekonomi

zam

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

memur

memur zammı

türkiye

ssk

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Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17.55'lik zam ve 8 bin 077 TL seyyanen zammın ardından, memur maaşları Ocak 2024'te yeniden yükselme olasılığı bulunuyor. Bu artışın belirlenmesinde iki ana faktörün etki olacağını haberine taşıyan Takvim gazetesine göre, enflasyon farkı ve toplu sözleşme önemini korumaya devam ediyor.3 aylık oran netleştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarını belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Eylül ayı enflasyon oranlarına göre, aylık bazda enflasyon yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ülkemizdeki ekonomik durumu ve maaş artışlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.Enflasyonun maaşlara etkisiTÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9.62, Ağustos'ta 9.09 ve Eylül ayında ise yüzde 4.75 oldu. Bu verilere göre hesaplandığında, son üç ayda enflasyon oranı yüzde 25.11'e ulaştı. Bu veri, özellikle emekli ve memur maaşları üzerindeki etkisini gösteriyor.Eylül ayı enflasyon rakamları, refah payını dikkate almadığımızda, 3 aylık emekli ve memur zam oranını netleştirdi. Sonuçlara göre, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25.11 olarak belirlendi. Aynı dönemde, enflasyon farkını da hesaba kattığımızda, 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.Ekim ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?Ocak zammı için son rakamlar, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının belirlenmesi sonrasında kesinleşecek. Ekim ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü saat 10'da açıklanacak. Bu veriler, 4 aylık memur enflasyon farkını kesinleştirecek ve maaş artışlarını etkileyecek.Memurlar için toplu sözleşme zammı, Ağustos ayında hakem heyeti kararı ile 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 olarak belirlendi.Ocak zammı ile 2024 emekli ve memur maaşı hesaplamaMerkez Bankası'nın yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşlarının hesapları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231028/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-eytliler-yaralanacak-mi-1076808639.html

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