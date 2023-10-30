https://sputniknews.com.tr/20231030/almanyadan-avrupada-olabilecek-bir-savasa-hazirlikli-olma-cagrisi-1076884166.html

Almanya’dan 'Avrupa'da olabilecek bir savaşa' hazırlıklı olma çağrısı

Almanya’dan 'Avrupa'da olabilecek bir savaşa' hazırlıklı olma çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa ülkelerinin kıtadaki olası bir savaşa hazırlanması gerektiğini söylerken, “Avrupa'da savaş tehdidi olabileceği fikrine... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T14:25+0300

2023-10-30T14:25+0300

2023-10-30T14:25+0300

dünya

almanya

almanya savunma bakanlığı

boris pistorius

ukrayna

abd

avrupa

avrupa birliği

rusya

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076884009_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_9b8fcc2f15ec09a01bec90bc23c7092d.jpg

Alman ZDF kanalına konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Avrupa'da çıkabilecek bir savaşta kendisini savunmaya hazır olması gerektiğine dikkat çekerken, ancak silahlı kuvvetlerini modernleştirme sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının imkansız olduğunun altını çizdi.“Almanya kendini savunabilmeli. Savaşa hazırlıklı olmalıyız” diyen Pistorius, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların Alman toplumu üzerinde sonuçları olacacağına vurgu yaparak, “Avrupa'da savaş tehlikesinin doğabileceği fikrine yeniden alışmamız gerekiyor. Bu da savaşa ve savunmaya hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.Almanya Savunma Bakanlığı'nın 100 milyar Euro’luk savunma bütçesini çok yavaş harcadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Pistorius, “Çok fazla hızlanmak mümkün olmayacak” ifadelerini kullanırken, yıl sonuna kadar savunma için ayrılan bütçenin yaklaşık üçte ikisinin kullanılacağını, ancak üretim ve teslimatın zaman aldığını dile getirdi.Bakan, Alman Silahlı Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak, “Son 30 yıldır çok az bütçe ayrılan kurumu 19 ayda düzeltmek mümkün değil" diye ekledi.Avrupa ülkelerinin Ukrayna yardımları nedeniyle üretim hızı ve mühimmat stokları konusunda sıkıntı yaşadığı bilinirken, öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard 1A5 tankının teslim edileceğini duyurmuştu.Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard 1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-kievi-kendi-silah-uretimini-artirmaya-zorluyor-1076822625.html

almanya

ukrayna

abd

avrupa birliği

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, ukrayna, abd, avrupa, avrupa birliği, rusya, çin, ortadoğu