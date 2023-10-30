https://sputniknews.com.tr/20231030/almanyadan-avrupada-olabilecek-bir-savasa-hazirlikli-olma-cagrisi-1076884166.html
Almanya’dan 'Avrupa'da olabilecek bir savaşa' hazırlıklı olma çağrısı
Almanya’dan 'Avrupa'da olabilecek bir savaşa' hazırlıklı olma çağrısı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa ülkelerinin kıtadaki olası bir savaşa hazırlanması gerektiğini söylerken, “Avrupa'da savaş tehdidi olabileceği fikrine... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T14:25+0300
2023-10-30T14:25+0300
2023-10-30T14:25+0300
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Alman ZDF kanalına konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Avrupa'da çıkabilecek bir savaşta kendisini savunmaya hazır olması gerektiğine dikkat çekerken, ancak silahlı kuvvetlerini modernleştirme sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının imkansız olduğunun altını çizdi.“Almanya kendini savunabilmeli. Savaşa hazırlıklı olmalıyız” diyen Pistorius, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların Alman toplumu üzerinde sonuçları olacacağına vurgu yaparak, “Avrupa'da savaş tehlikesinin doğabileceği fikrine yeniden alışmamız gerekiyor. Bu da savaşa ve savunmaya hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.Almanya Savunma Bakanlığı'nın 100 milyar Euro’luk savunma bütçesini çok yavaş harcadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Pistorius, “Çok fazla hızlanmak mümkün olmayacak” ifadelerini kullanırken, yıl sonuna kadar savunma için ayrılan bütçenin yaklaşık üçte ikisinin kullanılacağını, ancak üretim ve teslimatın zaman aldığını dile getirdi.Bakan, Alman Silahlı Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak, “Son 30 yıldır çok az bütçe ayrılan kurumu 19 ayda düzeltmek mümkün değil" diye ekledi.Avrupa ülkelerinin Ukrayna yardımları nedeniyle üretim hızı ve mühimmat stokları konusunda sıkıntı yaşadığı bilinirken, öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard 1A5 tankının teslim edileceğini duyurmuştu.Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard 1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-kievi-kendi-silah-uretimini-artirmaya-zorluyor-1076822625.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, ukrayna, abd, avrupa, avrupa birliği, rusya, çin, ortadoğu
almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, ukrayna, abd, avrupa, avrupa birliği, rusya, çin, ortadoğu
Almanya’dan 'Avrupa'da olabilecek bir savaşa' hazırlıklı olma çağrısı
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa ülkelerinin kıtadaki olası bir savaşa hazırlanması gerektiğini söylerken, “Avrupa'da savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmamız gerekiyor” diye konuştu.
Alman ZDF kanalına konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius
, ülkesinin Avrupa'da çıkabilecek bir savaşta kendisini savunmaya hazır olması gerektiğine dikkat çekerken, ancak silahlı kuvvetlerini modernleştirme sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının imkansız
olduğunun altını çizdi.
“Almanya kendini savunabilmeli. Savaşa hazırlıklı olmalıyız” diyen Pistorius, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların Alman toplumu üzerinde sonuçları olacacağına vurgu yaparak, “Avrupa'da savaş tehlikesinin doğabileceği fikrine yeniden alışmamız gerekiyor. Bu da savaşa ve savunmaya hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.
Almanya Savunma Bakanlığı'nın 100 milyar Euro’luk savunma bütçesini çok yavaş harcadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Pistorius, “Çok fazla hızlanmak mümkün olmayacak” ifadelerini kullanırken, yıl sonuna kadar savunma için ayrılan bütçenin yaklaşık üçte ikisinin kullanılacağını, ancak üretim ve teslimatın zaman aldığını dile getirdi.
Bakan, Alman Silahlı Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak, “Son 30 yıldır çok az bütçe ayrılan kurumu 19 ayda düzeltmek mümkün değil" diye ekledi.
Avrupa ülkelerinin Ukrayna yardımları nedeniyle üretim hızı ve mühimmat stokları konusunda sıkıntı yaşadığı
bilinirken, öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard
1A5 tankının teslim edileceğini duyurmuştu.
Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard 1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.