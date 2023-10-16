https://sputniknews.com.tr/20231016/abdli-emekli-general-ukrayna-hakkindaki-korkunc-gercegi-itiraf-etti-ordumuz-zayif-durumda--1076374671.html
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
Emekli ABD Ordusu Generali Don Bolduc, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin ülkesinin mühimmat stoklarını tükettiğini ve Washington'un diğer çatışmalarda yer... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:41+0300
2023-10-16T10:41+0300
2023-10-16T11:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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ABD'li TV kanalı Fox News'a konuşan Bolduc, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların sonuçları ve Washington’un İsrail’e destek mesajlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu Amerikan halkı için bir uyandırma çağrısıdır. Biden yönetimi sırasında ordumuz son derece zayıfladı ve aşırı gerildi. Lojistik anlamda aynı anda birden fazla çatışmanın meydana gelmesi durumunda destek veremeyiz. Bu talihsiz bir durum” diye konuştu.Emekli general, Amerikan liderliğinin son yıllarda ‘savaş başlatmanın ve kazanmanın yolları’ dışında her şeyi düşündüğünü vurgularken, “Amerikalıları bu konuda artık kandıramayız. Uzun zamandır itiraf edemediğimiz gerçeği söylememiz gerekiyor” diye ekledi.Yakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri yardım sağlamayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/beyaz-saraydan-ukraynaya-kotu-haber-sonsuza-kadar-yardim-edemeyiz-1076264228.html
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ukrayna krizi, ukrayna, israil, abd, abd ordusu, washington dc
ukrayna krizi, ukrayna, israil, abd, abd ordusu, washington dc
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
10:41 16.10.2023 (güncellendi: 11:10 16.10.2023) Abone ol
Emekli ABD Ordusu Generali Don Bolduc, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin ülkesinin mühimmat stoklarını tükettiğini ve Washington'un diğer çatışmalarda yer alamamasına neden olduğunu söyledi.
ABD'li TV kanalı Fox News'a konuşan Bolduc, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların sonuçları ve Washington’un İsrail’e destek mesajlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu Amerikan halkı için bir uyandırma çağrısıdır. Biden yönetimi sırasında ordumuz son derece zayıfladı ve aşırı gerildi. Lojistik anlamda aynı anda birden fazla çatışmanın meydana gelmesi durumunda destek veremeyiz. Bu talihsiz bir durum” diye konuştu.
Emekli general, Amerikan liderliğinin son yıllarda ‘savaş başlatmanın ve kazanmanın yolları’ dışında her şeyi düşündüğünü vurgularken, “Amerikalıları bu konuda artık kandıramayız. Uzun zamandır itiraf edemediğimiz gerçeği söylememiz gerekiyor” diye ekledi.
Yakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri yardım sağlamayacağını söylemişti.