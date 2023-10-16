https://sputniknews.com.tr/20231016/abdli-emekli-general-ukrayna-hakkindaki-korkunc-gercegi-itiraf-etti-ordumuz-zayif-durumda--1076374671.html

ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda

ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda

Emekli ABD Ordusu Generali Don Bolduc, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin ülkesinin mühimmat stoklarını tükettiğini ve Washington'un diğer çatışmalarda yer... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T10:41+0300

2023-10-16T10:41+0300

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ABD'li TV kanalı Fox News'a konuşan Bolduc, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların sonuçları ve Washington’un İsrail’e destek mesajlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu Amerikan halkı için bir uyandırma çağrısıdır. Biden yönetimi sırasında ordumuz son derece zayıfladı ve aşırı gerildi. Lojistik anlamda aynı anda birden fazla çatışmanın meydana gelmesi durumunda destek veremeyiz. Bu talihsiz bir durum” diye konuştu.Emekli general, Amerikan liderliğinin son yıllarda ‘savaş başlatmanın ve kazanmanın yolları’ dışında her şeyi düşündüğünü vurgularken, “Amerikalıları bu konuda artık kandıramayız. Uzun zamandır itiraf edemediğimiz gerçeği söylememiz gerekiyor” diye ekledi.Yakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri yardım sağlamayacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/beyaz-saraydan-ukraynaya-kotu-haber-sonsuza-kadar-yardim-edemeyiz-1076264228.html

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