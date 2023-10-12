https://sputniknews.com.tr/20231012/beyaz-saraydan-ukraynaya-kotu-haber-sonsuza-kadar-yardim-edemeyiz-1076264228.html
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:08+0300
2023-10-12T11:08+0300
2023-10-12T11:08+0300
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Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirby, “Bugün Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık tahsisatı açıkladık ve elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Ama bu yardımlar sonsuz olmayacak” ifadelerini kullandı.Kirby, kısa vadede ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleme fırsatı olduğuna değindiği konuşmasında, kısa vadeli yardımlardan neyi kastettiğini açıklamazken, bu yardımların çoğunun İsrail ordusunun ne kadar mühimmat harcadığına ve İsrail savunma sanayi şirketlerinin orduya ne kadar mermi sağlayabileceğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/bati-basini-abd-israil-ve-ukrayna-yardimlarini-tek-pakette-gecirecek-1076188852.html
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john kirby, abd, beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin
john kirby, abd, beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri yardım sağlamayacağını söyledi.
Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirby, “Bugün Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık tahsisatı açıkladık ve elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Ama bu yardımlar sonsuz olmayacak” ifadelerini kullandı.
Kirby, kısa vadede ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleme fırsatı olduğuna değindiği konuşmasında, kısa vadeli yardımlardan neyi kastettiğini açıklamazken, bu yardımların çoğunun İsrail ordusunun ne kadar mühimmat harcadığına ve İsrail savunma sanayi şirketlerinin orduya ne kadar mermi sağlayabileceğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.