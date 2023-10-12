https://sputniknews.com.tr/20231012/beyaz-saraydan-ukraynaya-kotu-haber-sonsuza-kadar-yardim-edemeyiz-1076264228.html

Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz

Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T11:08+0300

2023-10-12T11:08+0300

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Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirby, “Bugün Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık tahsisatı açıkladık ve elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Ama bu yardımlar sonsuz olmayacak” ifadelerini kullandı.Kirby, kısa vadede ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleme fırsatı olduğuna değindiği konuşmasında, kısa vadeli yardımlardan neyi kastettiğini açıklamazken, bu yardımların çoğunun İsrail ordusunun ne kadar mühimmat harcadığına ve İsrail savunma sanayi şirketlerinin orduya ne kadar mermi sağlayabileceğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/bati-basini-abd-israil-ve-ukrayna-yardimlarini-tek-pakette-gecirecek-1076188852.html

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