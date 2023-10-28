https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-kievi-kendi-silah-uretimini-artirmaya-zorluyor-1076822625.html
Arap basını: Batı, Kiev'i yetersiz koşullara rağmen silah üretimini artırmaya zorluyor
Arap basını: Batı, Kiev'i yetersiz koşullara rağmen silah üretimini artırmaya zorluyor
Al Mayadeen, Batılı müttefiklerin Ukrayna'yı kendi silah üretimini artırmaya zorladığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:32+0300
2023-10-28T18:32+0300
2023-10-28T18:39+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ab
avrupa
al mayadeen
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595916_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8166fea97dcfa2899defec153997c43e.jpg
Makalede, “Batı şimdi Kiev'in kendi silah üretimini artırmasını talep ediyor. Ancak, Uluslararası Para Fonu ve diğer finans kuruluşları tarafından yaklaşık otuz yıldır uygulanan sanayi sektörünün daraltılması ve kemer sıkma politikalarından sonra bunu yapmak son derece zor” ifadelerine yer verildi.Ortadoğu'daki gerilimin Ukraynalı yetkililerde müttefiklerden gelen desteğin azalacağı endişesi yarattığına vurgu yapılan makalade, Ukraynalı analistlerin dikkatlerin başka olaylara kaymasının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için tehlikeli sonuçları olacağına dikkat çektikleri kaydedildi.Makalede ayrıca, Kiev rejiminin ülkede devam eden seferberlik nedeniyle kalifiye personel ve mühendis sıkıntısı yaşadığı, milyonlarca Ukraynalının ülkeyi terkettiği ve deneyimli uzmanların zorla cepheye gönderildiği vurgulanarak, Ukrayna'nın kritik önemdeki altyapıyı koruyacak insan kaynağının olmadığı değerlendirmesi yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231024/ukraynali-uzman-soskin-ukrayna-artik-rusyaya-karsi-savasi-surduremez-1076686612.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595916_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6b3e853df5a8f4d5224fe1e13fe348d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, ab, avrupa, al mayadeen, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, abd, ab, avrupa, al mayadeen, ukrayna, ukrayna krizi
Arap basını: Batı, Kiev'i yetersiz koşullara rağmen silah üretimini artırmaya zorluyor
18:32 28.10.2023 (güncellendi: 18:39 28.10.2023) Abone ol
Al Mayadeen, Batılı müttefiklerin Ukrayna'yı kendi silah üretimini artırmaya zorladığını belirtti.
Makalede, “Batı şimdi Kiev'in kendi silah üretimini artırmasını talep ediyor. Ancak, Uluslararası Para Fonu ve diğer finans kuruluşları tarafından yaklaşık otuz yıldır uygulanan sanayi sektörünün daraltılması ve kemer sıkma politikalarından sonra bunu yapmak son derece zor” ifadelerine yer verildi.
Ortadoğu'daki gerilimin Ukraynalı yetkililerde müttefiklerden gelen desteğin azalacağı endişesi yarattığına vurgu yapılan makalade, Ukraynalı analistlerin dikkatlerin başka olaylara kaymasının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için tehlikeli sonuçları olacağına dikkat çektikleri kaydedildi.
Makalede ayrıca, Kiev rejiminin ülkede devam eden seferberlik nedeniyle kalifiye personel ve mühendis sıkıntısı yaşadığı, milyonlarca Ukraynalının ülkeyi terkettiği ve deneyimli uzmanların zorla cepheye gönderildiği vurgulanarak, Ukrayna'nın kritik önemdeki altyapıyı koruyacak insan kaynağının olmadığı değerlendirmesi yapıldı.