https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-kievi-kendi-silah-uretimini-artirmaya-zorluyor-1076822625.html

Arap basını: Batı, Kiev'i yetersiz koşullara rağmen silah üretimini artırmaya zorluyor

Arap basını: Batı, Kiev'i yetersiz koşullara rağmen silah üretimini artırmaya zorluyor

Al Mayadeen, Batılı müttefiklerin Ukrayna'yı kendi silah üretimini artırmaya zorladığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:32+0300

2023-10-28T18:32+0300

2023-10-28T18:39+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

ab

avrupa

al mayadeen

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595916_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8166fea97dcfa2899defec153997c43e.jpg

Makalede, “Batı şimdi Kiev'in kendi silah üretimini artırmasını talep ediyor. Ancak, Uluslararası Para Fonu ve diğer finans kuruluşları tarafından yaklaşık otuz yıldır uygulanan sanayi sektörünün daraltılması ve kemer sıkma politikalarından sonra bunu yapmak son derece zor” ifadelerine yer verildi.Ortadoğu'daki gerilimin Ukraynalı yetkililerde müttefiklerden gelen desteğin azalacağı endişesi yarattığına vurgu yapılan makalade, Ukraynalı analistlerin dikkatlerin başka olaylara kaymasının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için tehlikeli sonuçları olacağına dikkat çektikleri kaydedildi.Makalede ayrıca, Kiev rejiminin ülkede devam eden seferberlik nedeniyle kalifiye personel ve mühendis sıkıntısı yaşadığı, milyonlarca Ukraynalının ülkeyi terkettiği ve deneyimli uzmanların zorla cepheye gönderildiği vurgulanarak, Ukrayna'nın kritik önemdeki altyapıyı koruyacak insan kaynağının olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231024/ukraynali-uzman-soskin-ukrayna-artik-rusyaya-karsi-savasi-surduremez-1076686612.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, ab, avrupa, al mayadeen, ukrayna, ukrayna krizi