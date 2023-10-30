https://sputniknews.com.tr/20231030/abdulkadir-selvi-israil-nasil-savas-suclusu-ilan-edilecek-1076875102.html
Abdulkadir Selvi: İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?
Abdulkadir Selvi: İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen büyük Filistin mitinginde milyonların önünde, “İsrail’i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T09:55+0300
2023-10-30T09:55+0300
2023-10-30T09:56+0300
türkiye
israil
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
savaş
savaş suçu
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin mitinginde, "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz" ifadesini kullandı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin bu mekanizmayı nasıl işleteceğini bugünkü yazısında şu şekilde açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20231023/netanyahu-catismayi-yayarsa-abdnin-de-dahil-olacagi-yipratici-bir-vekalet-savasi-yasanir-1076701043.html
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israil, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), savaş, savaş suçu, recep tayyip erdoğan, türkiye
israil, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), savaş, savaş suçu, recep tayyip erdoğan, türkiye
Abdulkadir Selvi: İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?
09:55 30.10.2023 (güncellendi: 09:56 30.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen büyük Filistin mitinginde milyonların önünde, “İsrail’i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz” dedi. Peki bu nasıl olacak? Mekanizma nasıl işleyecek?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin bu mekanizmayı nasıl işleteceğini bugünkü yazısında şu şekilde açıkladı:
"İsrail’in, Gazze’de savaş suçu işlediği tartışılmaz bir gerçek. Üç bini aşkın çocuk öldürüldü. Aralarında savunmasız kadınların bulunduğu siviller katledildi. Yerleşim yerleri sürekli olarak bombalanıyor. Savaş suçlarının başında yer alan hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalandı. Saldırılarda yasaklanmış olan fosfor bombası kullanıldı. Bunlar savaş suçu. Benim burada üzerinde durmak istediğim nokta; Türkiye, bunu nasıl yapacak? Öncelikle siyasi duruş olarak Türkiye’nin bu tavrı çok önemli. Biz, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma statüsüne taraf olmadığımız için doğrudan devlet olarak başvuru yapılamıyor. Ama hem hükümet hem STK’lar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı’na ihbarda bulunabiliyor. Edindiğim izlenim bu prosedürün işletileceği yönünde. Bunun için kanıtların toplanması gerekiyor. İsrail çok pervasız olduğu için her katliamı bir kanıt niteliğinde. İşte size İsrail’in öldürdüğü çocuklar. Bundan daha büyük bir kanıt olur mu?"