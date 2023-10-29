https://sputniknews.com.tr/20231029/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenkodan-tbmm-baskani-kurtulmusa-100-yil-mesaji-1076835000.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a '100. yıl' mesajı
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a '100. yıl' mesajı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Numan... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T11:11+0300
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2023-10-29T11:11+0300
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rusya
türkiye
valentina matviyenko
federasyon konseyi
tbmm
numan kurtulmuş
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Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'a telgraf gönderdi.Federasyon Konseyi'nin TBMM'yle işbirliğini daha da derinleştirme niyetinde olduğunu belirten Matviyenko, "Verimli parlamentolar arası diyaloğun ülkelerimizin liderleri tarafından varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimindeki olumlu dinamikleri destekleyeceğine inanıyorum" dedi.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) yaptıkları kapsamlı görüşme için Kurtulmuş'a minnettarlığını bir kez daha dile getiren Matviyenko, "Sizi Rusya'da görmekten memnun olacağım, yapıcı kişisel iletişimin süreceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/putinden-turkiye-cumhuriyetinin-100-yildonumu-vesilesiyle-erdogana-tebrik-mesaji--1076830187.html
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rusya, türkiye, valentina matviyenko, federasyon konseyi, tbmm, numan kurtulmuş
rusya, türkiye, valentina matviyenko, federasyon konseyi, tbmm, numan kurtulmuş
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a '100. yıl' mesajı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.
Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'a telgraf gönderdi.
Federasyon Konseyi'nin TBMM'yle işbirliğini
daha da derinleştirme niyetinde olduğunu belirten Matviyenko, "Verimli parlamentolar arası diyaloğun ülkelerimizin liderleri tarafından varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimindeki olumlu dinamikleri destekleyeceğine inanıyorum
" dedi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) yaptıkları kapsamlı görüşme için Kurtulmuş'a minnettarlığını bir kez daha dile getiren Matviyenko, "Sizi Rusya'da görmekten memnun olacağım, yapıcı kişisel iletişimin süreceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.