https://sputniknews.com.tr/20231029/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenkodan-tbmm-baskani-kurtulmusa-100-yil-mesaji-1076835000.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a '100. yıl' mesajı

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a '100. yıl' mesajı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Numan... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T11:11+0300

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dünya

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federasyon konseyi

tbmm

numan kurtulmuş

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Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'a telgraf gönderdi.Federasyon Konseyi'nin TBMM'yle işbirliğini daha da derinleştirme niyetinde olduğunu belirten Matviyenko, "Verimli parlamentolar arası diyaloğun ülkelerimizin liderleri tarafından varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimindeki olumlu dinamikleri destekleyeceğine inanıyorum" dedi.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) yaptıkları kapsamlı görüşme için Kurtulmuş'a minnettarlığını bir kez daha dile getiren Matviyenko, "Sizi Rusya'da görmekten memnun olacağım, yapıcı kişisel iletişimin süreceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/putinden-turkiye-cumhuriyetinin-100-yildonumu-vesilesiyle-erdogana-tebrik-mesaji--1076830187.html

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