https://sputniknews.com.tr/20231029/putinden-turkiye-cumhuriyetinin-100-yildonumu-vesilesiyle-erdogana-tebrik-mesaji--1076830187.html
Putin'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle Erdoğan'a tebrik mesajı
Putin'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle Erdoğan'a tebrik mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T09:12+0300
2023-10-29T09:12+0300
2023-10-29T09:38+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
cumhuriyet
dünya
rusya
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, mesajında 'değerli dostum' olarak nitelediği Erdoğan'a hitaben "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle kalbi tebriklerimi kabul edin" ifadesini kullandı."Ülkeniz geride kalan yüzyılda birçok sınamadan geçti ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda genel kabul gören başarılar elde etti" diyen Putin, Türkiye'nin uluslararası arenada haklı olarak büyük bir otoriteye sahip olduğunun altını çizdi.'Önemli sorunların çözümüne yönelik çabaları başarıyla koordine ediyoruz'Rusya-Türkiye ilişkilerinin dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla geliştiğini ve Soçi'de kısa süre önce yaptıkları son görüşmenin bunu tamamen doğruladığını belirten Putin, "Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor ve büyük ortak projeler planlı şekilde hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli sorunların çözümüne yönelik çabaları başarıyla koordine ediyor" vurgusu yaptı.'Daha adil ve demokratik bir dünya düzeni için ilişkileri geliştireceğimizden eminim'Rusya lideri, daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası amacıyla tüm ikili ilişkileri iki dost halkın yararına olacak biçimde tutarlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerinden emin olduğunu da belirtti.Putin, mesajını "Size içtenlikle sağlık ve başarı, tüm yurttaşlarınıza mutluluk ve refah diliyorum" sözleriyle noktaladı.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet, rusya
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet, rusya
Putin'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle Erdoğan'a tebrik mesajı
09:12 29.10.2023 (güncellendi: 09:38 29.10.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, mesajında 'değerli dostum' olarak nitelediği Erdoğan'a hitaben "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle kalbi tebriklerimi kabul edin" ifadesini kullandı.
"Ülkeniz geride kalan yüzyılda birçok sınamadan geçti ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda genel kabul gören başarılar elde etti" diyen Putin, Türkiye'nin uluslararası arenada haklı olarak büyük bir otoriteye sahip olduğunun altını çizdi.
'Önemli sorunların çözümüne yönelik çabaları başarıyla koordine ediyoruz'
Rusya-Türkiye ilişkilerinin dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla geliştiğini ve Soçi'de kısa süre önce yaptıkları son görüşmenin bunu tamamen doğruladığını belirten Putin, "Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor ve büyük ortak projeler planlı şekilde hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli sorunların çözümüne yönelik çabaları başarıyla koordine ediyor" vurgusu yaptı.
'Daha adil ve demokratik bir dünya düzeni için ilişkileri geliştireceğimizden eminim'
Rusya lideri, daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası amacıyla tüm ikili ilişkileri iki dost halkın yararına olacak biçimde tutarlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerinden emin olduğunu da belirtti.
Putin, mesajını "Size içtenlikle sağlık ve başarı, tüm yurttaşlarınıza mutluluk ve refah diliyorum" sözleriyle noktaladı.