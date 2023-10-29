https://sputniknews.com.tr/20231029/muskin-abd-yayilmaciligini-tiye-aldigi-paylasima-medvedev-de-katildi-rus-tehdidini-de-unutmayin-1076860428.html

Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşıma Medvedev de katıldı: 'Rus tehdidini de unutmayın'

Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşıma Medvedev de katıldı: 'Rus tehdidini de unutmayın'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın ABD’nin üsleri ile İran’ın etrafını çevrelemesini... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T19:44+0300

2023-10-29T19:44+0300

2023-10-29T19:44+0300

dünya

dmitriy medvedev

elon musk

elon musk

abd

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Musk’ın X platformundaki hesabından paylaştığı ABD’nin üsleri ile İran’ın etrafını çevrelemesini tiye aldığı paylaşımına ironik bir yorum ekleyerek, 'Rusya’nın oluşturduğu tehdidin' de unutulmaması gerektiğini hatırlattı.Musk, dün kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yorumunda bulunmuştu.Bu paylaşıma atıfta bulunan Medvedev, “Kesinlikle! Fakat dünyadaki her şey için tehdit oluşturan Ruslar da var! Unutmayınız!” ifadelerini kullandı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu'da Amerikan birliklerine yönelik olası saldırılar için İran'a mutlaka karşılık vereceğini, bu tepkinin doğası gereği savunma amaçlı olacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231029/elon-musktan-starlinkin-gazzedeki-faaliyetlerine-iliskin-aciklama-1076836008.html

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