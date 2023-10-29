https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-okullara-100-yil-tatili-1076864257.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

türkiye

okul

tatil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı30 Ekim resmi tatil mi?Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşı kutlanıyor, okullarda törenler, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in sonraki günü olan 30 Ekim günü okullar tatil mi merak konusu oldu. 30 Ekim günü resmi tatil takviminde yer almıyor.Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/rus-kozmonot-cumhuriyetin-100-yilini-uluslararasi-uzay-istasyonunda-turk-bayragini-acarak-kutladi-1076863239.html

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30 ekim resmi tatil mi? 100. yıl tatili, 30 ekimde okullar tatil mi? 30 ekim pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?