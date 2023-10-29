https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-okullara-100-yil-tatili-1076864257.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T22:05+0300
2023-10-29T22:05+0300
2023-10-29T22:22+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
okul
tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076862202_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f349022d48eafbd976e721ce6389503f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı30 Ekim resmi tatil mi?Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşı kutlanıyor, okullarda törenler, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in sonraki günü olan 30 Ekim günü okullar tatil mi merak konusu oldu. 30 Ekim günü resmi tatil takviminde yer almıyor.Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/rus-kozmonot-cumhuriyetin-100-yilini-uluslararasi-uzay-istasyonunda-turk-bayragini-acarak-kutladi-1076863239.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076862202_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_492ba5183d1c0a4771d70f695cd3fb97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
30 ekim resmi tatil mi? 100. yıl tatili, 30 ekimde okullar tatil mi? 30 ekim pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?
30 ekim resmi tatil mi? 100. yıl tatili, 30 ekimde okullar tatil mi? 30 ekim pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
22:05 29.10.2023 (güncellendi: 22:22 29.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı
Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.
Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşı kutlanıyor, okullarda törenler, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.
Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in sonraki günü olan 30 Ekim günü okullar tatil mi merak konusu oldu. 30 Ekim günü resmi tatil takviminde yer almıyor.
Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olduğunu bildirdi.