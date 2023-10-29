https://sputniknews.com.tr/20231029/rus-kozmonot-cumhuriyetin-100-yilini-uluslararasi-uzay-istasyonunda-turk-bayragini-acarak-kutladi-1076863239.html
Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak kutladı
Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak kutladı
Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T21:12+0300
2023-10-29T21:12+0300
2023-10-29T21:16+0300
dünya
oleg artemyev
kozmonot
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, daha önce de Türkiye'den fotoğraflar paylaşan Rus kozmonot Oleg Artemyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uzaydan çektiği görüntüleri paylaştı.Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabından #Türkiye etiketiyle paylaşılan görüntülerde, şu ifadeler yer aldı:Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev, hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayarak, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı. Artemyev, 'daha önce de harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html
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oleg artemyev, kozmonot, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
oleg artemyev, kozmonot, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak kutladı
21:12 29.10.2023 (güncellendi: 21:16 29.10.2023) Abone ol
Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, daha önce de Türkiye'den fotoğraflar paylaşan Rus kozmonot Oleg Artemyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uzaydan çektiği görüntüleri paylaştı.
Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabından #Türkiye
etiketiyle paylaşılan görüntülerde, şu ifadeler yer aldı:
Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı🇹🇷 açarak #Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.
Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev, hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayarak, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.
’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.
Artemyev, 'daha önce de harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.