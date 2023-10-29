https://sputniknews.com.tr/20231029/rus-kozmonot-cumhuriyetin-100-yilini-uluslararasi-uzay-istasyonunda-turk-bayragini-acarak-kutladi-1076863239.html

Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak kutladı

Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak kutladı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T21:12+0300

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dünya

oleg artemyev

kozmonot

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, daha önce de Türkiye'den fotoğraflar paylaşan Rus kozmonot Oleg Artemyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uzaydan çektiği görüntüleri paylaştı.Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabından #Türkiye etiketiyle paylaşılan görüntülerde, şu ifadeler yer aldı:Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev, hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayarak, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı. Artemyev, 'daha önce de harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html

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oleg artemyev, kozmonot, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim