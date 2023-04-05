https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rus kozmonot Oleg Artemyev, 'harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:38+0300
2023-04-05T15:38+0300
2023-04-05T15:38+0300
dünya
oleg artemyev
kozmonot
antalya
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Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu belirtti. Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı. Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
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oleg artemyev, kozmonot, antalya
oleg artemyev, kozmonot, antalya
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
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Rus kozmonot Oleg Artemyev, 'harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı.
Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu belirtti.
Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.
Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.