https://sputniknews.com.tr/20231026/erdogan-gelismeler-turk-devletleri-teskilati-catisi-altinda-birlesmemizin-onemini-ortaya-koymustur--1076771029.html

Erdoğan: Gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur

Erdoğan: Gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T22:28+0300

2023-10-26T22:28+0300

2023-10-26T22:28+0300

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771167_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b5419a82dab0546d0300f977bda34f9b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı.İmza töreni sonrası Erdoğan ve Berdimuhamedov, ortak basın toplantısı düzenledi.Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bu ziyaretin, Berdimuhamedov'un Devlet Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz, karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor" ifadesini kullandı.Bugünkü görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdiklerini, işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzalandığını kaydetti.Erdoğan, Berdimuhamedov ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde, Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:'50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesi'Bugünkü görüşmelerde ekonomik ve ticari münasebetlerin de önemli yer teşkil ettiğini dile getiren Erdoğan, Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attığını söyledi.Bununla iftihar ederken, bu alandaki işbirliğinin artarak sürmesini temenni ettiklerini kaydeden Erdoğan, bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun da iş adamları ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdogan-ve-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhamedov-birbirlerine-kopek-hediye-etti-1076768413.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan