https://sputniknews.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdogan-ve-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhamedov-birbirlerine-kopek-hediye-etti-1076768413.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T20:25+0300
2023-10-26T20:25+0300
2023-10-26T20:27+0300
dünya
köpek
serdar berdimuhamedov
recep tayyip erdoğan
türkmenistan
vladimir putin
alabay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Berdimuhamedov'a yavru kangal, Berdimuhamedov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alabay cinsi köpek hediye etti.Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni yaşı dolayısıyla yavru bir alabay cinsi köpek hediye etmişti.
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köpek, serdar berdimuhamedov, recep tayyip erdoğan, türkmenistan, vladimir putin, alabay
köpek, serdar berdimuhamedov, recep tayyip erdoğan, türkmenistan, vladimir putin, alabay
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
20:25 26.10.2023 (güncellendi: 20:27 26.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Berdimuhamedov'a yavru kangal, Berdimuhamedov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alabay cinsi köpek hediye etti.
Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni yaşı dolayısıyla yavru bir alabay cinsi köpek hediye etmişti.