https://sputniknews.com.tr/20231023/abdli-eski-istihbarat-subayi-acikladi-israilin-demir-kubbesi-cokebilir-mi-1076634015.html

ABD telaşa kapıldı, uzmanı açıkladı: İsrail’in Demir Kubbe'si çökebilir mi?

ABD telaşa kapıldı, uzmanı açıkladı: İsrail’in Demir Kubbe'si çökebilir mi?

Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Hamas ve Hizbulla’ın füze saldırıları karşısında çökebileceğini... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T14:35+0300

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin kapasitesini değerlendirdi.İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe'nin kapasitesini tükettiğini söyleyen Ritter, şu ifadeleri kullandı: Hizbullah'ın stokunda onbinlerce mermi olduğuna dikkat çeken Ritter, onları fırlatmaları durumunda İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacağına vurgu yaparak, "Bunlar güdümsüz değil, yüksek hassasiyetli mermiler, İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacak. Bu, Hamas'ın İsrail'i deşeceği, liderliğinin, sanayisinin ve ordusunun olanaklarını yok edeceği anlamına geliyor. Ve İsrail bunu engelleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle İsrail'de bundan sonra ne yapılacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Kendilerini adeta köşeye sıkıştırdılar" diye konuştu.Ritter, ABD Başkanı Joe Biden taraftarı olmadığını dile getirirken, ancak İsrail'e sakin olmaları, kendilerine gelmeleri ve açıklamalarının sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden'ın haklı olduğunun altını çizerek, açıklamasını, "Çünkü 11 Eylül'den sonra öfkenin diğer duyguların önüne geçmesine izin vermenin ne demek olduğunu öğrendik. İsrail'in sakinleşmesi gerekiyor" diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231019/bidendan-israile-11-eylulden-sonra-abdnin-yaptigi-hatalari-tekrarlamayin-1076502648.html

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