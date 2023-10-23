https://sputniknews.com.tr/20231023/abdli-eski-istihbarat-subayi-acikladi-israilin-demir-kubbesi-cokebilir-mi-1076634015.html
ABD telaşa kapıldı, uzmanı açıkladı: İsrail’in Demir Kubbe'si çökebilir mi?
ABD telaşa kapıldı, uzmanı açıkladı: İsrail’in Demir Kubbe'si çökebilir mi?
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Hamas ve Hizbulla’ın füze saldırıları karşısında çökebileceğini... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:35+0300
2023-10-23T14:35+0300
2023-10-23T14:39+0300
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israil-filistin sorunu
demir kubbe
demir kubbe hava savunma sistemi
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin kapasitesini değerlendirdi.İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe'nin kapasitesini tükettiğini söyleyen Ritter, şu ifadeleri kullandı: Hizbullah'ın stokunda onbinlerce mermi olduğuna dikkat çeken Ritter, onları fırlatmaları durumunda İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacağına vurgu yaparak, "Bunlar güdümsüz değil, yüksek hassasiyetli mermiler, İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacak. Bu, Hamas'ın İsrail'i deşeceği, liderliğinin, sanayisinin ve ordusunun olanaklarını yok edeceği anlamına geliyor. Ve İsrail bunu engelleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle İsrail'de bundan sonra ne yapılacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Kendilerini adeta köşeye sıkıştırdılar" diye konuştu.Ritter, ABD Başkanı Joe Biden taraftarı olmadığını dile getirirken, ancak İsrail'e sakin olmaları, kendilerine gelmeleri ve açıklamalarının sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden'ın haklı olduğunun altını çizerek, açıklamasını, "Çünkü 11 Eylül'den sonra öfkenin diğer duyguların önüne geçmesine izin vermenin ne demek olduğunu öğrendik. İsrail'in sakinleşmesi gerekiyor" diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/bidendan-israile-11-eylulden-sonra-abdnin-yaptigi-hatalari-tekrarlamayin-1076502648.html
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israil, israil-filistin, gazze şeridi, abd, joe biden, filistin, israil-filistin sorunu, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi
israil, israil-filistin, gazze şeridi, abd, joe biden, filistin, israil-filistin sorunu, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi
ABD telaşa kapıldı, uzmanı açıkladı: İsrail’in Demir Kubbe'si çökebilir mi?
14:35 23.10.2023 (güncellendi: 14:39 23.10.2023) Abone ol
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin Hamas ve Hizbulla’ın füze saldırıları karşısında çökebileceğini belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin kapasitesini değerlendirdi.
İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe
'nin kapasitesini tükettiğini söyleyen Ritter, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, Demir Kubbe'nin kapasitesini tüketti. Demir Kubbe için ABD'den elinde bulunan tüm mühimmatı göndermesi için acil talepte bulundular. Bana göre İsrail birkaç bin, belki de 10 bin mermi almaya çalışıyor. En fazla 360 civarında alabilecekler, elimizdekilerin tamamı bu. Hamas bu mühimmatları bir gecede imha eder, her biri 150 roketten oluşan iki yaylım ateşi açması yeter.Hepsi bu."
Hizbullah'ın stokunda onbinlerce mermi olduğuna dikkat çeken Ritter, onları fırlatmaları durumunda İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacağına vurgu yaparak, "Bunlar güdümsüz değil, yüksek hassasiyetli mermiler, İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şeyi olmayacak. Bu, Hamas'ın İsrail'i deşeceği, liderliğinin, sanayisinin ve ordusunun olanaklarını yok edeceği anlamına geliyor. Ve İsrail bunu engelleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle İsrail'de bundan sonra ne yapılacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Kendilerini adeta köşeye sıkıştırdılar
" diye konuştu.
Ritter, ABD Başkanı Joe Biden taraftarı olmadığını dile getirirken, ancak İsrail'e sakin olmaları, kendilerine gelmeleri ve açıklamalarının sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden'ın haklı olduğunun altını çizerek, açıklamasını, "Çünkü 11 Eylül'den sonra öfkenin diğer duyguların önüne geçmesine izin vermenin ne demek olduğunu öğrendik. İsrail'in sakinleşmesi gerekiyor" diye sonlandırdı.