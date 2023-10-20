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Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik vurgun iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı
Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik vurgun iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı
'Var Böyle Tipler' sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında iddialar gündeme geldi. Ünlü ismin bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı öne sürüldü.Sabah’ın haberine göre yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı. Var Böyle Tipler Instagram hesabının kapalı olması iddialara ilişkin soru işaretlerini artırdı.‘Pazartesiden beri ulaşılamıyor’ iddiasıHem yakınlarını hem de sektörden insanları dolandırdığı iddia edilen çiftin, iş vaadiyle insanlardan milyonlarca lirayı topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Var Böyle Tipler adlı Instagram hesaplarını kapanan çifte Pazartesi'den bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.Okul arkadaşı olduğu iddia edilen kişi açıklama yaptıKonuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun orta okul arkadaşı olduğu iddia eden bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.Tarih verildi, açıklama yapacaklar iddiasıDolandırıcı oldukları yönünde iddialar ortaya çıkan çiftin milyon takipçili hesabı kapanırken, 'varboyletipler_aciklama' isimli bir hesap açıldı. Yeni açıklan hesapta çift, 1 Kasım'ı işaret ederek canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231019/unlu-fenomen-cift-hakkinda-100-milyon-tllik-dolandiricilik-iddiasi-portekize-kactilar-1076529153.html
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fenomen, dolandırıcılık
fenomen, dolandırıcılık

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik vurgun iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı

11:30 20.10.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaKıvanç Talu
Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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'Var Böyle Tipler' sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında iddialar gündeme geldi. Ünlü ismin bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı öne sürüldü.
Sabah’ın haberine göre yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı. Var Böyle Tipler Instagram hesabının kapalı olması iddialara ilişkin soru işaretlerini artırdı.

‘Pazartesiden beri ulaşılamıyor’ iddiası

Hem yakınlarını hem de sektörden insanları dolandırdığı iddia edilen çiftin, iş vaadiyle insanlardan milyonlarca lirayı topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Var Böyle Tipler adlı Instagram hesaplarını kapanan çifte Pazartesi'den bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.

Okul arkadaşı olduğu iddia edilen kişi açıklama yaptı

Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun orta okul arkadaşı olduğu iddia eden bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.

Tarih verildi, açıklama yapacaklar iddiası

Dolandırıcı oldukları yönünde iddialar ortaya çıkan çiftin milyon takipçili hesabı kapanırken, 'varboyletipler_aciklama' isimli bir hesap açıldı. Yeni açıklan hesapta çift, 1 Kasım'ı işaret ederek canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.
Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
TÜRKİYE
Ünlü fenomen ve eşi hakkında 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası: 'Portekiz'e kaçtılar'
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