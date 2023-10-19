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Ünlü fenomen ve eşi hakkında 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası: 'Portekiz'e kaçtılar'
Ünlü fenomen ve eşi hakkında 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası: 'Portekiz'e kaçtılar'
'Var Böyle Tipler' Instagram hesabı ile tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresinden yüksek bir miktar para toplayarak... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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fenomen
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden toplam 100 milyon TL bütçe topladığı ve eşi Beril Talu ile Portekiz'e kaçtıkları iddia ediliyor.İddialarla ilgili Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak farklı internet sitelerinde yer buldu. Kıvanç Talu tarafından yönetilen Var Böyle Tipler Instagram hesabı ise kapalı durumda.Kıvanç Talu Kimdir?Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Var Böyle Tipler adıyla çektiği kısa videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231017/ispartada-sokak-ortasinda-saldiriya-ugrayan-benekli-ayhan-ayhan-koc-kimdir-1076416457.html
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fenomen çift hakkında 100 milyon tl dolandırıcılık, kıvanç talu kim, kıvanç talu kaçtı mı, kıvanç talu kimdir, kıvanç talu ve eşi beril talu nerede
fenomen çift hakkında 100 milyon tl dolandırıcılık, kıvanç talu kim, kıvanç talu kaçtı mı, kıvanç talu kimdir, kıvanç talu ve eşi beril talu nerede

Ünlü fenomen ve eşi hakkında 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası: 'Portekiz'e kaçtılar'

17:55 19.10.2023 (güncellendi: 18:01 19.10.2023)
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Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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'Var Böyle Tipler' Instagram hesabı ile tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresinden yüksek bir miktar para toplayarak verdikleri parti sonrası yurtdışına kaçtıkları iddia edildi.
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden toplam 100 milyon TL bütçe topladığı ve eşi Beril Talu ile Portekiz'e kaçtıkları iddia ediliyor.
İddialarla ilgili Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak farklı internet sitelerinde yer buldu.
Kıvanç Talu tarafından yönetilen Var Böyle Tipler Instagram hesabı ise kapalı durumda.

Kıvanç Talu Kimdir?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Var Böyle Tipler adıyla çektiği kısa videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
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