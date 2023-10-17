https://sputniknews.com.tr/20231017/ispartada-sokak-ortasinda-saldiriya-ugrayan-benekli-ayhan-ayhan-koc-kimdir-1076416457.html

Isparta'da sokak ortasında saldırıya uğrayan fenomen Benekli Ayhan kimdir?

Isparta'da sokak ortasında saldırıya uğrayan fenomen Benekli Ayhan kimdir?

'Benekli Ayhan' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında saldırıya uğradı. Koç, saldırı sonrası baygınlık geçirdi. Söz konusu... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

saldırı

sokak

darp

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'Benekli Ayhan' lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu 2 grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.Benekli Ayhan neden darp edildi?Kavganın sebebi tam olarak bilinmezken, Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomenini darp eden iki kişinin, saldırı anında "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması, yaşanan tartışmanın uyuşturucu madde kullanımından kaynaklandığı iddialarına neden oldu.Benekli Ayhan’ın son durumu ne?Avukat Şahin Polat, şunları kaydetti:"Benekli Ayhan Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şuan. Umarım kısa zamanda ulaşırız."Benekli Ayhan kimdir?1980 doğumlu olan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak biliniyor. Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231016/yol-verme-tartismasinda-soforu-darp-edip-iett-otobusune-saldirdilar-1076379082.html

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