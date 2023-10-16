https://sputniknews.com.tr/20231016/yol-verme-tartismasinda-soforu-darp-edip-iett-otobusune-saldirdilar-1076379082.html

Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar

Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada İETT şoförüne saldırıldı. Ardından içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse taş fırlatıldı 16.10.2023, Sputnik Türkiye

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video

iett

otobüs

esenyurt

yaşam

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı.Tartışma, otobüsün önü kesilerek şoföre saldırılmasıyla daha da büyüdü.Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı. Otobüs içerisinde bulunan onlarca yolcu panik yaşadı.

esenyurt

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Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar 2023-10-16T11:55+0300 true PT0M59S

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video, iett, otobüs, esenyurt, видео