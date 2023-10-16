https://sputniknews.com.tr/20231016/yol-verme-tartismasinda-soforu-darp-edip-iett-otobusune-saldirdilar-1076379082.html
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar
Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada İETT şoförüne saldırıldı. Ardından içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse taş fırlatıldı 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T11:55+0300
2023-10-16T11:55+0300
2023-10-16T11:55+0300
video
iett
otobüs
esenyurt
yaşam
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı.Tartışma, otobüsün önü kesilerek şoföre saldırılmasıyla daha da büyüdü.Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı. Otobüs içerisinde bulunan onlarca yolcu panik yaşadı.
esenyurt
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Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar
2023-10-16T11:55+0300
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PT0M59S
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video, iett, otobüs, esenyurt, видео
video, iett, otobüs, esenyurt, видео
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip İETT otobüsüne saldırdılar
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Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada İETT şoförüne saldırıldı. Ardından içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse taş fırlatıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı.
Tartışma, otobüsün önü kesilerek şoföre saldırılmasıyla daha da büyüdü.
Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı.
Otobüs içerisinde bulunan onlarca yolcu panik yaşadı.