Gürcistan'dan nükleer savaşa hazırlık planı: 'Hazırlıklı olmalıyız'

Sağlık Bakanlığı halka ilaç dağıtımı, acil bakım planı da dahil olmak üzere tedavi ve sığınakların tahsisi konularını ana hatlarıyla belirlemiştir. Her ne kadar bunlar doğrudan bir vuruş olması halinde geçerli olacak olsa da, bu durumda barınaklar bize yardımcı olmayacaktır. Bu nedenle akıllı davranmalı ve hem ülke içinde hem de dışında ılımlı, pragmatik bir politika izlemeliyiz.