https://sputniknews.com.tr/20231020/gurcistandan-nukleer-savasa-hazirlik-plani-hazirlikli-olmaliyiz-1076562863.html
Gürcistan'dan nükleer savaşa hazırlık planı: 'Hazırlıklı olmalıyız'
Gürcistan'dan nükleer savaşa hazırlık planı: 'Hazırlıklı olmalıyız'
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı nükleer savaş acil durum planının geliştirildiğini duyurdu. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:47+0300
2023-10-20T19:47+0300
2023-10-20T19:47+0300
dünya
gürcistan
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güney kafkasya
kafkasya bölgesi
nükleer
nükleer silah
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Georgiya Liluaşvili'nin bölgede olası bir nükleer silah kullanımına karşı bir plan geliştirdiği açıklandı.Her kurum için bir prosedür belirlendiğini söyleyen Liluaşvili'nin şu açıklamalarına yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230918/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-duyurdu-ulkede-maydan-tipi-darbe-hazirligi-yapiliyor-1075567013.html
gürcistan
kafkasya
kuzey kafkasya
güney kafkasya
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gürcistan, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya, kafkasya bölgesi, nükleer, nükleer silah
gürcistan, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya, kafkasya bölgesi, nükleer, nükleer silah
Gürcistan'dan nükleer savaşa hazırlık planı: 'Hazırlıklı olmalıyız'
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı nükleer savaş acil durum planının geliştirildiğini duyurdu.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Georgiya Liluaşvili'nin bölgede olası bir nükleer silah kullanımına karşı bir plan geliştirdiği açıklandı.
Her kurum için bir prosedür belirlendiğini söyleyen Liluaşvili'nin şu açıklamalarına yer verildi:
Sağlık Bakanlığı halka ilaç dağıtımı, acil bakım planı da dahil olmak üzere tedavi ve sığınakların tahsisi konularını ana hatlarıyla belirlemiştir. Her ne kadar bunlar doğrudan bir vuruş olması halinde geçerli olacak olsa da, bu durumda barınaklar bize yardımcı olmayacaktır. Bu nedenle akıllı davranmalı ve hem ülke içinde hem de dışında ılımlı, pragmatik bir politika izlemeliyiz.