https://sputniknews.com.tr/20230918/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-duyurdu-ulkede-maydan-tipi-darbe-hazirligi-yapiliyor-1075567013.html
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi duyurdu: 'Ülkede Maydan tipi darbe hazırlığı yapılıyor’
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi duyurdu: 'Ülkede Maydan tipi darbe hazırlığı yapılıyor’
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grubun iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme amacıyla huzursuzluk çıkarmayı... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:01+0300
2023-09-18T15:01+0300
2023-09-18T15:01+0300
dünya
mihail saakaşvili
avrupa birliği
gürcistan
darbe
maydan
maydan olayları
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Gürcistan içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grup kişi, nihai hedefi şiddet yoluyla iktidar değişikliği olan istikrarsızlaştırma ve sivil huzursuzluk organize etmeyi planlıyor. Yıkıcı eylemlerin başlangıç tarihi olarak Ekim-Aralık dönemi belirlendi” ifadesine yer verildi.Organizatörler olarak Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı yapan Georgiy Lortkipanidze, Saakaşvili’nin eski koruyucusu Mihail Baturin ve Ukrayna’da savaş Gürcü Lejyonu'nun komutanı Mamuka Mamulaşvili gösterildi.Protesto gösterilerinin başlayacağı dönem olarak Ekim-Aralık aylarının seçilmesinin nedeni olarak da Avrupa Birliği’nin, Gürcistan’ın birliğe üye adayı olup olmayacağını ortaya koyan nihai raporun açıklaması gösterildi.Devlet Güvenlik Servisi’nin paylaştığı bilgiye göre, bir grup kişi birkaç senaryo geliştirdi. Senaryolardan birine göre, merkezi caddelere çadırlar kurulacak ve devlet kurumlarına ait binalar abluka alınacak, ardından çadır kentte bomba patlatılacak, siviller arasındaki kayıplar şehirde isyana yol açacak.Suç grubunun ayrıca Ukrayna’daki Yevromaydan olaylarına benzer senaryoyu da değerlendirdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html
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mihail saakaşvili, avrupa birliği, gürcistan, darbe, maydan, maydan olayları, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
mihail saakaşvili, avrupa birliği, gürcistan, darbe, maydan, maydan olayları, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi duyurdu: 'Ülkede Maydan tipi darbe hazırlığı yapılıyor’
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grubun iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme amacıyla huzursuzluk çıkarmayı planladığını belirtti.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Gürcistan içinde ve dışında faaliyet gösteren bir grup kişi, nihai hedefi şiddet yoluyla iktidar değişikliği olan istikrarsızlaştırma ve sivil huzursuzluk organize etmeyi planlıyor. Yıkıcı eylemlerin başlangıç tarihi olarak Ekim-Aralık dönemi belirlendi” ifadesine yer verildi.
Organizatörler olarak Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı yapan Georgiy Lortkipanidze, Saakaşvili’nin eski koruyucusu Mihail Baturin ve Ukrayna’da savaş Gürcü Lejyonu'nun komutanı Mamuka Mamulaşvili gösterildi.
Protesto gösterilerinin başlayacağı dönem olarak Ekim-Aralık aylarının seçilmesinin nedeni olarak da Avrupa Birliği’nin, Gürcistan’ın birliğe üye adayı olup olmayacağını ortaya koyan nihai raporun açıklaması gösterildi.
Devlet Güvenlik Servisi’nin paylaştığı bilgiye göre, bir grup kişi birkaç senaryo geliştirdi. Senaryolardan birine göre, merkezi caddelere çadırlar kurulacak ve devlet kurumlarına ait binalar abluka alınacak, ardından çadır kentte bomba patlatılacak, siviller arasındaki kayıplar şehirde isyana yol açacak.
Suç grubunun ayrıca Ukrayna’daki Yevromaydan olaylarına benzer senaryoyu da değerlendirdiği kaydedildi.