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https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-abd-ukrayna-icin-israili-feda-etmemeli-1076546345.html
Batı basını: ABD, Ukrayna için İsrail'i feda etmemeli
Batı basını: ABD, Ukrayna için İsrail'i feda etmemeli
ABD'de yayımlanan bir gazetede, ABD'nin Ukrayna için İsrail'e yapılacak yardımları aksatmaması gerektiğini konu alan bir makale yayımlandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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The Heritage Vakfı Başkanı Kevin Roberts ve Ohio Cumhuriyetçi Senatörü James David Vance, ABD'de yayımlanan Hill gazetesi için kaleme aldıkları makalede, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İsrail'e yaptığı yardımı askıya almaması gerektiğini belirtti.Makalede şu ifade dikkat çekti: Makalenin yazarlarının da belirttiği gibi, İsrail ABD'nin tarihi bir ortağı ve Ortadoğu'daki kilit müttefikiyken, Ukrayna bir NATO ortağı bile olmadığının altı çizildi. Yine söz konusu makalede İsrail'in demokratik rejimine atıfta bulunularak Kiev'in 'yolsuzluğa batmış' rejimi ile kıyas yapıldı.Tüm bunlara ek olarak İsrail'e ABD dışında herhangi bir kaynaktan yardım gelmesinin pek olası olmadığını vurgulayan yazarlar makelede, Ukrayna'nın başta Almanya ve Fransa olmak üzere kendisine yardım sağlayabilecek birçok Avrupa Birliği ülkesi ile komşu olduğunun altı çizildi.Roberts ve Vance'e göre ABD'nin Ukrayna'ya çok fazla odaklandığını ifade edilirken İsrail ve Tayvan gibi müttefikleri pahasına bu ülkeye büyük miktarda kaynak harcamasının ve Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin durumu daha da kötüleştireceği dile getirildi.Vladimir Zelenskiy daha önce bir kanala verdiği bir mülakatta İsrail'deki tırmanışın uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'daki çatışmadan 'başka yöne çekme' riski taşıdığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-basini-washington-ukrayna-icin-rezerve-edilen-binlerce-mermiyi-israile-vermek-istiyor-1076535775.html
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Batı basını: ABD, Ukrayna için İsrail'i feda etmemeli

16:59 20.10.2023 (güncellendi: 17:01 20.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD'de yayımlanan bir gazetede, ABD'nin Ukrayna için İsrail'e yapılacak yardımları aksatmaması gerektiğini konu alan bir makale yayımlandı.
The Heritage Vakfı Başkanı Kevin Roberts ve Ohio Cumhuriyetçi Senatörü James David Vance, ABD'de yayımlanan Hill gazetesi için kaleme aldıkları makalede, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İsrail'e yaptığı yardımı askıya almaması gerektiğini belirtti.
Makalede şu ifade dikkat çekti:
Kongre, Ukrayna'ya ek fon sağlamak uğruna İsrail'e yapılan yardımı askıya almak yerine, İsrail'deki durumu ayrı bir şekilde tartışmalı ve hak ettiği şekilde oylamalıdır.
Makalenin yazarlarının da belirttiği gibi, İsrail ABD'nin tarihi bir ortağı ve Ortadoğu'daki kilit müttefikiyken, Ukrayna bir NATO ortağı bile olmadığının altı çizildi. Yine söz konusu makalede İsrail'in demokratik rejimine atıfta bulunularak Kiev'in 'yolsuzluğa batmış' rejimi ile kıyas yapıldı.
Tüm bunlara ek olarak İsrail'e ABD dışında herhangi bir kaynaktan yardım gelmesinin pek olası olmadığını vurgulayan yazarlar makelede, Ukrayna'nın başta Almanya ve Fransa olmak üzere kendisine yardım sağlayabilecek birçok Avrupa Birliği ülkesi ile komşu olduğunun altı çizildi.
Roberts ve Vance'e göre ABD'nin Ukrayna'ya çok fazla odaklandığını ifade edilirken İsrail ve Tayvan gibi müttefikleri pahasına bu ülkeye büyük miktarda kaynak harcamasının ve Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin durumu daha da kötüleştireceği dile getirildi.
Vladimir Zelenskiy daha önce bir kanala verdiği bir mülakatta İsrail'deki tırmanışın uluslararası toplumun dikkatini Ukrayna'daki çatışmadan 'başka yöne çekme' riski taşıdığını söylemişti.
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