Bakan Tekin'den okullarda Gazze için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin açıklama

"Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık. Bu farkındalık bilincinin öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."