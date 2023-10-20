Okullarda Filistin için 1 dakikalık saygı duruşu

"İsrail yönetimi, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve Mescid-i Aksa'da sistematik bir işgal ve yok etme politikasını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu uğurda Filistinlilerin evlerini yıkmakta, el koymakta, orada yaşayanları bölgeden silmeye çalışmaktadır. Filistinli Müslümanlar kendi vatanlarında günlük hayatlarını dahi sürdüremez hale gelmişlerdir. İsrail yönetimi keyfi tutuklamalarla halkı sindirmekte ve onları ülkelerini terk etmeye zorlamaktadır. Bugün gelinen noktada artık Filistin davası sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün insanların meselesidir."